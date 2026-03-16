Jeevan Reddy Resign: రేపో మాపో కాంగ్రెస్‌కు జీవన్‌ రెడ్డి బై బై.. 25న కేసీఆర్‌ సమక్షంలో బీఆర్‌ఎస్‌లోకి?

All Set To Jeevan Reddy Joins In BRS Party In Front Of KCR: కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి.. రేవంత్‌ రెడ్డికి జీవన్‌ రెడ్డి భారీ షాక్‌ ఇచ్చారు. నిర్ధాక్షిణ్యంగా కాంగ్రెస్‌ పెద్దలు, రేవంత్‌ రెడ్డికి సంబంధించిన ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లు చింపేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరడం ఖాయమైన నేపథ్యంలో బ్యానర్లు చింపేశారని చర్చ నడుస్తోంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 16, 2026, 10:44 PM IST

Jeevan Reddy Likely To Resign: అధికారంలోని కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగులుతోంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేను లాక్కున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి పాపం తగిలినట్టు ఉంది. అక్కడ స్థానికంగా బలమైన నాయకుడిగా ఉన్న మాజీ మంత్రి జీవన్‌ రెడ్డి హస్తం పార్టీకి గుడ్‌ బై చెప్పే సమయం వచ్చేసింది. ఇప్పటికే పార్టీ మారుతారని పుకార్లు వస్తుండగా తాజాగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఫ్లెక్సీలు చించేయడంతో అది ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఆత్మగౌరవానికే భంగం వాటిల్లిన నేపథ్యంలో సీనియర్‌ నాయకుడిగా ఉన్న జీవన్‌ రెడ్డి రాజీనామా చేయనుండడం కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి భారీ ఎదురుదెబ్బగా చెప్పవచ్చు. ఒరిజినల్‌ కాంగ్రెస్‌ నాయకులకు ప్రాధాన్యం లభించకపోవడంతో కాంగ్రెస్‌లో సీనియర్లు పునరాలోచనలో పడ్డారు.

తనను అవమానిస్తూ.. జగిత్యాలలో తనకు ప్రాధాన్యం లేకుండా చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి జీవన్‌ రెడ్డి బుద్ధి చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే సర్పంచ్‌, మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో తన ప్రతాపం ఏమిటో చూపినా కూడా పార్టీ అధిష్టానం ఖాతరు చేయకపోవడంతో జీవన్‌ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జగిత్యాలలోని తన నివాసం వద్ద కాంగ్రెస్‌ ఫ్లెక్సీలు చించేశారు. పాత బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలు తొలగించి కేవలం తన ఫొటో మాత్రమే ఉండేలా ఫ్లెక్సీలు ముద్రించారు.

ఫలించని బుజ్జగింపు
పార్టీని వీడేందుకు సిద్ధమైన జీవన్‌ రెడ్డిని బుజ్జగించేందుకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సిద్ధమైనా కూడా ఆయన ససేమిరా అంటున్నారు. దీంతో సోమవారం ఉదయం జీవన్ రెడ్డికి పార్టీ రాష్ట్ర ఇన్‌చార్జ్‌ మీనాక్షి నటరాజన్ ఫోన్‌ చేసి నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. పార్టీ వీడరాదని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మీనాక్షి నటరాజన్ బుజ్జగింపు చర్యలను జీవన్ రెడ్డి పట్టించుకోలేదు. 'నలభై ఏళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రయాణానికి మీరిచ్చే బహుమతి ఇదేనా? ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రయాణం చాలు' అంటూ ఫోన్‌లో మీనాక్షికి ఘాటుగా సమాధానమిచ్చినట్లు చర్చ జరుగుతోంది.

ముహూర్తం అప్పుడే!
కాంగ్రెస్‌కు రేపో మాపో గుడ్‌బై చెప్పేయనున్న మాజీ మంత్రి జీవన్‌ రెడ్డి కొద్ది రోజుల్లోనే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌తో సమావేశమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి కేసీఆర్ సాదరంగా ఆహ్వానం పలికేందుకు అంగీకరించారని.. ఆయన చేరిక లాంఛనంగా కనిపిస్తోంది. సంప్రదింపులు పూర్తవడంతో జగిత్యాలలో ఫ్లెక్సీలు చించేశారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సమక్షంలో జీవన్‌ రెడ్డి చేరడం ఖాయమే. ఈనెల 25 వ తేదీన గులాబీ తీర్థం పుచ్చుకోవడానికి ముహూర్తం నిర్ణయమైందని సమాచారం. పార్టీలో చేరిన అనంతరం జగిత్యాలలో జీవన్‌ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభ పెట్టనున్నారని సమాచారం.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

