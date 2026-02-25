English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Jagtial News: రాజ్యాంగ నిర్మాతకు అవమానం.. జగిత్యాలలో అర్ధరాత్రి అంబేద్కర్ విగ్రహం మాయం..

Jagtial News: రాజ్యాంగ నిర్మాతకు అవమానం.. జగిత్యాలలో అర్ధరాత్రి అంబేద్కర్ విగ్రహం మాయం..

Jagtial Latest News: జగిత్యాల లోని కళాచీ వాడలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కొంతమంది దుండగులు అర్ధరాత్రి తొలగించారు.. అయితే దీనిపై మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి స్పందించారు. అంతేకాకుండా అదే ప్లేస్ లో మరో విగ్రహాన్ని పునరుద్ధరించారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 25, 2026, 05:27 PM IST

Trending Photos

Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
6
Daily Rasiphalalu February 25 2026
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
Mrunal Thakur: ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడ్చేదాన్ని... ఆ హీరో ఆలాంటి సలహా ఇచ్చారు.. మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
5
Mrunal Thakur
Mrunal Thakur: ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడ్చేదాన్ని... ఆ హీరో ఆలాంటి సలహా ఇచ్చారు.. మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Vijay Rashmika: మొదలైపోయిన రష్మిక - విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి సందడి.. ఉదయ్‌పూర్‌ కి చేరిన జంట..!
5
rashmika mandanna wedding
Vijay Rashmika: మొదలైపోయిన రష్మిక - విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి సందడి.. ఉదయ్‌పూర్‌ కి చేరిన జంట..!
Panchagrahi Yoga: కుంభ రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం బెటర్..
5
Panchgrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: కుంభ రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం బెటర్..
Jagtial News: రాజ్యాంగ నిర్మాతకు అవమానం.. జగిత్యాలలో అర్ధరాత్రి అంబేద్కర్ విగ్రహం మాయం..

Jagtial Latest Telugu News: జగిత్యాల పట్టణంలోని కళాచీ వాడలో అంబేద్కర్ విగ్రహం తొలగింపు ఘటన జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. గుర్తుతెలియని కొంతమంది దుండగులు అర్ధరాత్రి వేళ విగ్రహాన్ని తొలగించడంతో స్థానికంగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మాజీమంత్రి ఎమ్మెల్సీ తాటిపత్రి జీవన్ రెడ్డి వెంటనే స్పందించి ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. అసలు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఎవరి తొలగించారు? అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది? మరిన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ ఘటనను జీవన్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. స్థానిక ప్రజలతో కలిసి స్వయంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అదే స్థానంలో తిరిగి ప్రతిష్టించారు.. అనంతరం విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.. అయితే ఈ సందర్భంగా అక్కడికి పెద్ద ఎత్తున దళిత సంఘాల నాయకులతో పాటు స్థానికులు ప్రభుత్వంతో పాటు దుండగులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అర్ధరాత్రి ఎవరూ లేనిది చూసి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తొలగించడానికి తప్పుపట్టారు.

ఈ సందర్భంగా జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తొలగించడం అంటే అది కేవలం ఒక కులానికో.. మతానికో జరిగిన అవమానం కాదని.. అది యావత్ భారత జాతికి అగౌరపరచడమేనని.. ఆయన మండిపడ్డారు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత ఖ్యాతిని పెంచడానికి.. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు, నేటి దేశ అభివృద్ధికి అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగమే మూలమని ఆయన గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తొలగించిన దుండగులను తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.

Also Read: Tirupati Crime News: అయ్యయ్యో కసాయి తల్లి.. ప్రియుడి కోసం కన్నకొడుకును కడతేర్చిన తల్లి!

రాజకీయాలకు అతీతంగా కళాచీ వాడ ప్రజలతో తమకు దశాబ్దాల అనుబంధం ఉందని.. ఇలాంటి నీచమైన ఘటనలు పునరావృతం కాకూడదని ఆయన తెలిపారు. ఈ కుట్ర వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులను.. వారిని ప్రోత్సహించిన వారిని వెంటనే గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేశారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే వారిపై ఉక్కు పాదం మోపాలని ఆయన కోరారు.. ఏది ఏమైనా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తొలగించడం అది దేశానికే పెద్ద అవమానమని కొంతమంది స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: Tirupati Crime News: అయ్యయ్యో కసాయి తల్లి.. ప్రియుడి కోసం కన్నకొడుకును కడతేర్చిన తల్లి!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

JagtialJagtial District NewsJagtial NewsJagtial LatestJagtial Latest News

Trending News