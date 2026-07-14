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ధర్మపురిలో వెలిసిన నరసింహ స్వామి.. నదిలో విగ్రహాన్ని చూసేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు..

Dharmapuri Lakshmi Narasimha Swamy Idol Found: ధర్మపురి గోదావరి నది తీరంలో  జాలర్లకు ఇసుక తిన్నెల్లో సుమారు మూడు అడుగుల ఎత్తు ఉన్న పురాతన శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి దివ్య మంగళ విగ్రహం లభ్యమైంది. బయటకు తీసిన విగ్రహానికి ప్రత్యేకమైన పూజలు చేస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:23 PM IST
ధర్మపురిలో వెలిసిన నరసింహ స్వామి.. నదిలో విగ్రహాన్ని చూసేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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