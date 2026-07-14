/ధర్మపురిలో వెలిసిన నరసింహ స్వామి.. నదిలో విగ్రహాన్ని చూసేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు..

Dharmapuri Latest News: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి క్షేత్రంలో ఒక అద్భుత ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందిన ధర్మపురి గోదావరి నది తీరంలో పురాతన శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి విగ్రహం లభ్యమైంది. నదిలో లభించిన ఈ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని చూసేందుకు భక్తులతో పాటు స్థానికులు తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు. అస్సలు ఈ విగ్రహం ఎక్కడిది? ఎక్కడి నుంచి కొట్టుకు వచ్చింది.? మొదట ఎవరు చూశారు? దీనికి సంబంధించని పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇసుక తిన్నెల్లో లక్ష్మీనరసింహస్వామి..
గోదావరి నది దిగువ ప్రాంతంలో నిత్యం చేపల వేట సాగించే.. స్థానిక జాలర్లకు ఈ విగ్రహం తొలుత కనిపించింది. నదిలో నీటి మట్టం గణనీయంగా తగ్గడంతో.. ఇసుక కింద ఏదో విగ్రహం ఉన్నట్లు వారు గమనించారు. దగ్గరికి వెళ్లి ఇసుకను తొలగించి చూడగా.. సుమారు మూడు అడుగుల ఎత్తు ఉన్న పురాతన శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి విగ్రహం బయటపడింది. జాలర్లు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఆ విగ్రహాన్ని నది నుంచి సురక్షితంగా బయటకు తీసి.. నదీ తీరానికి చేర్చారు.
వరద ఉధృతికి కొట్టుకొచ్చిందా?
ఈ పురాతన విగ్రహం ఇక్కడికి ఎలా వచ్చిందనే అంశంపై స్థానికంగా ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోందని సమాచారం. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు.. గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహించిన సమయంలో ఏదైనా ఆలయం నుంచి ఈ విగ్రహం కొట్టుకువచ్చి ఉండవచ్చని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. నదిలో వరద నీరు తగ్గి.. ఇసుక మేటలు వేయడంతో ఈ విగ్రహం బయటపడిందని అంచనా తెలుస్తోంది. అయితే, శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ధర్మపురి క్షేత్రంలోనే ఈ విగ్రహం లభించడం వెనుక ఏదో దైవ సంకల్పం ఉందంటూ భక్తులు బలంగా నమ్ముతున్నారు.
తులసి మాలలతో ప్రత్యేక పూజలు..
విగ్రహం బయటపడిన వార్త వ్యాపించడంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో గోదావరి తీరానికి చేరుకున్నారు. స్వామివారి విగ్రహానికి పవిత్ర గోదావరి జలాలతో సంప్రోక్షణ చేసి.. తులసి మాలలతో అలంకరించారు. ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి.. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. నరసింహ నామస్మరణతో గోదావరి తీరం మార్మోగిపోయిందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ విగ్రహాన్ని పురావస్తు శాఖ అధికారులకు అప్పగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని వెనక ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యాన్ని అంచనా వేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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