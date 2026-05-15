/Bandi Bhageerath: బండి భగీరథ్ పై నేడు కోర్టులో కీలక విచారణ..

నిన్న కోర్టు పిటిషనర్ భగీరథ్ వాదనలతోపాటు, బాధితురాలు వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాకే నిర్ణయం తీసుకుంటామంది. శుక్రవారం వరకు రక్షణ కల్పించాలన్న పిటిషనర్ అభ్యర్థనకు నిరాకరిస్తూ విచారణను వాయిదా వేసింది. ప్రధాన ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్పై వేసవి సెలవుల తర్వాతే విచారిస్తామంది. అయితే బాధితురాలి పుట్టిన తేదీపై స్పష్టత ఇస్తామని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పి. నాగేశ్వరరావు కోర్టుకు తెలిపారు. పోక్సో కేసులో ముందస్తు బెయిలు కోరుతూ సాయి భగీరథ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై జస్టిస్ టి.మాధవీదేవి గురువారం విచారణ చేపట్టారు.
పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్.నిరంజన్రెడ్డి, ఫిర్యాదుదారు తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పి.నాగేశ్వరరావు తమ వాదనలు వినిపించారు. పోక్సో కేసు కొట్టేయాలని కోరడంలేదని.. మధ్యంతర రక్షణ కల్పించాలని మాత్రమే కోరుతున్నామని భగీరథ్ తరపు లాయర్ వాదించారు. చట్ట ప్రకారం ముందస్తు బెయిలు ఇవ్వడానికి ఎలాంటి నిషేధం లేదన్నారు.
అరెస్ట్ చేయకుండా ఉత్తర్వులిస్తే పిటిషనర్ పోలీసుల దర్యాప్తునకు సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్పై విచారణ పూర్తయ్యేదాకా రక్షణ కోరుతున్నాం తెలిపారు. పోక్సో కేసులో ఇరుపక్షాల ప్రవర్తనను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని.. బెయిలు పిటిషన్ను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలనే కోరుతున్నాం అని కోర్టుకు విన్నవించారు. దీనిపై కోర్టు నేడు ఎలా స్పందిస్తుందనేది చూడాలి.
