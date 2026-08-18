/Ganesh Mandap: బండి సంజయ్‌ శుభవార్త.. గణేష్ మండపాలన్నింటికీ ఉచిత కరెంట్

Free Electricity: వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేశ్ మండపాలకు ఉచితంగా విద్యుత్ ఇస్తామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రకటించారు. కరెంట్ ఛార్జీలన్నీ కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ చెల్లించాలని నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. దాదాపు 2 వేల గణేష్ మండపాలకు ఉచిత కరెంట్ సరఫరా చేయాలని చెప్పారు. ట్రాఫిక్కు, ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా గణేశ్ మండపాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఉత్సాహంగా భక్తియుత వాతావరణంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
కరీంనగర్లోని 21వ డివిజన్లో సీసీ రోడ్డు, డ్రెయిన్ నిర్మాణ పనులకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ.. తనను గెలిపించిన కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటివరకు రూ.22 వేల కోట్ల నిధులతో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. వాటిలో రూ.5 వేల కోట్లతో జాతీయ రహదారులను నిర్మించినట్లు వెల్లడించారు. ప్రతి గ్రామానికి రూ.5 లక్షల చొప్పు నిధులు ఇచ్చానని, రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద మొత్తంలో నిధులిచ్చి గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తానని బండి సంజయ్ తెలిపారు.
తనను నమ్మి కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను బీజేపీకి అప్పగించిన ప్రజల రుణం తీర్చుకునేందుకు వంద రోజుల్లోనే రూ.840 కోట్ల యూసీఎఫ్ నిధులను తీసుకొచ్చినట్లు బండి సంజయ్ వివరించారు. ఇప్పటికే స్మార్ట్సిటీ పేరుతో రూ.940 కోట్ల నిధులు తెచ్చి కరీంనగర్ను అభివృద్ధి చేసినట్లు వెల్లడించారు. వరంగల్కు స్మార్ట్ సిటీ నిధులొచ్చినప్పటికీ అక్కడ అభివృద్ధికి నోచుకోలేదని చెప్పారు. తనపై నమ్మకం ఉంచిన కరీంనగర్ను అభివృద్ధి, ఉత్సవాల నిర్వహణలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అగ్రభాగాన ఉంచేందుకు తాను తన శక్తిమేర కృషి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎన్నికల వరకే రాజకీయాలు అని.. ప్రస్తుతం అభివృద్ధి లక్ష్యంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా కార్పొరేటర్లంతా కలిసికట్లుగా ఉంటూ కరీంనగర్ను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కోరారు.
అంతకుముందు కరీంనగర్లోని 16వ డివిజన్ లక్ష్మీపూర్, మల్కాపూర్ కాలనీలో 15వ ఆర్ధిక సంఘం నిధులకు సంబంధించి రూ.15 లక్షల వ్యయంతో చేపట్టిన వాటర్ పైపులైన్ నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేశారు. కార్యక్రమంలో కరీంనగర్ మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్ సునీల్ రావు, కమిషనర్ ప్రపుల్ దేశాయ్, స్థానిక కార్పొరేటర్టులు తదితరులు ఉన్నారు.