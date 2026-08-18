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Ganesh Mandap: బండి సంజయ్‌ శుభవార్త.. గణేష్ మండపాలన్నింటికీ ఉచిత కరెంట్

Bandi Sanjay Announces Free Electricity To Ganesh Mandaps: వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లకు అన్నీ సిద్ధం చేసుకుంటుండగా.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. మండపాలన్నింటికి ఉచితంగా విద్యుత్‌ ఇస్తామని ప్రకటించారు. కరెంట్‌ ఛార్జీలపై చేసిన ప్రకటన ఇలా ఉంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 18, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:44 PM IST
Ganesh Mandap: బండి సంజయ్‌ శుభవార్త.. గణేష్ మండపాలన్నింటికీ ఉచిత కరెంట్
Image Credit: Bandi Sanjay Kumar

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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