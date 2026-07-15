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సర్‌ను లైట్ తీసుకుంటే ఓటు గల్లంతే.. మీ కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లు పోకుండా చూడండి: బండి సంజయ్

Telangana SIR Process: సర్‌ను లైట్ తీసుకుంటే ఓటు గల్లంతవుతుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. సర్ అనేది రాజకీయ కార్యక్రమం కాదని.. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కార్యక్రమన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటే బలమైన ఆయుధమని.. ఓటే లేకపోతే.. ప్రశ్నకు ప్రజాస్వామ్య బలం ఎక్కడిది..? అని అన్నారు. ఆ ఏముందిలే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఓటును కోల్పోతారని హెచ్చరించారు. కరీంనగర్‌లో ఎన్యుమరేషన్ దరఖాస్తును ఆయన నింపారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 15, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:24 PM IST
సర్‌ను లైట్ తీసుకుంటే ఓటు గల్లంతే.. మీ కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లు పోకుండా చూడండి: బండి సంజయ్
Image Credit: Bandi Sanjay

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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