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Sircilla: క్లాస్‌రూమ్‌లో చీపురు పట్టిన క్లిన్‌ చేసిన కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్!

Bandi Sanjay Sircilla Visit: కేంద్ర హోం సహాయక శాఖ మంత్రి బండి సంజయ్ సిరిసిల్లలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో స్వచ్ఛ పాఠశాల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగా ఆయనే స్వయంగా క్లాస్ రూమ్‌లో చీపిరి పట్టి క్లీన్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వివిధ అంశాలపై కూడా మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:34 PM IST
Sircilla: క్లాస్‌రూమ్‌లో చీపురు పట్టిన క్లిన్‌ చేసిన కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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క్లాస్‌రూమ్‌లో చీపురు పట్టిన క్లిన్‌ చేసిన కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్!
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