/Bandi Sanjay: కిషన్ రెడ్డికి బండి సంజయ్ సపోర్ట్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఫైర్

Bandi Sanjay: విదేశీ అక్రమ చొరబాటుదారుల ఓట్లను తొలగిస్తే తప్పేముందని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు. విదేశీ ముస్లింలతో ఈ దేశ ముస్లింలను ఎందుకు పోలుస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ను ప్రశ్నించారు. మతాల మధ్య కాంగ్రెస్ చిచ్చు పెట్టి రాజకీయ లబ్ది పొందేందుకే సర్ ను వ్యతిరేకిస్తోందన్నారు. వాస్తవానికి ఈ దేశ పౌరుల ఓట్లను తొలగించే హక్కు ఏ ఒక్కరికీ లేదని స్పష్టం చేశారు. పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ సహా విదేశీ అక్రమ చొరబాటుదారుల ఓట్లను తొలగించాలా? వద్దా? అనే అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మెట్రో రెండో దశను అడ్డుకుంటున్నారని సీఎం చేస్తున్న వ్యాఖ్యల్లో వాస్తవం లేదని కొట్టిపారేశారు. తెలంగాణ అభివ్రుద్ధికి మోదీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకోవాలని అనుకుంటే తెలంగాణకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు, ప్రాజెక్టులు ఎందుకు వస్తున్నాయో ఆలోచించాలని కోరారు. ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలుసని, బీజేపీకి కాంగ్రెస్ సర్టిఫికెట్ అవసరంలేదని అన్నారు. హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం కార్పొరేషన్లకు సైతం మోదీ ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయల నిధులిస్తోందన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మావోయిస్టు భావజాలం ఉన్న నేతలు ఉన్నారని కవిత చేసిన వ్యాఖ్యల్లో నిజం ఉందని చెప్పారు. అలాంటి నేతలతోనే సమాజానికి పెను ప్రమాదమని అన్నారు. మావో భావజాలం, తుపాకీ గొట్టంతో సాధించేదేమీ లేదనే నిజాన్ని గ్రహించే మావోయిస్టు నేతలంతా ప్రభుత్వం వద్ద లొంగిపోయి జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారని చెప్పారు. మావోయిస్టు భావజాలాన్ని వీడకపోతే భవిష్యత్తులో వారికే నష్టమని బీఆర్ఎస్ లోని మావో భావజాల నేతలను హెచ్చరించారు.
మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనను పురస్కరించుకుని కేంద్ర విజయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో వివిధ వర్గాలతో నేతలను కలిసి అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న బండి సంజయ్ కుమార్ అందులో భాగంగా మానకొండూరులోని ఓ ఫంక్షన్ హాలులో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లతో ‘‘చాయ్ పే చర్చ’’ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశ చరిత్రలో 4400కు పైగా రోజులు ప్రధానిగా చేపట్టిన చరిత్ర నరేంద్రమోదీకే దక్కిందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ దేశవ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తోందని.. అందులో భాగంగానే కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో మోదీ ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలపై విస్త్రత కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామన్నారు.
"గత 10 ఏళ్ల యూపీఏ పాలనను, మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనను బేరీజు వేసుకోవాలి. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, అవినీతి విషయంలో ఎవరి పాలన బాగుందో ఆలోచించాలి. 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా మోదీ ప్రణాళిక బద్దంగా దేశాన్ని పాలిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో అభివృద్ది, సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి పూర్తిగా సహకరిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా మోదీ రెండున్నరేళ్లలో 12 లక్షల ఉద్యోగాలను అవినీతికి తావు లేకుండా మెరిట్ ప్రాతిపదికపైనే భర్తీ చేశారు. రైతు ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తున్నారు. స్టార్టప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా, మేకిన్ ఇండియా పేరుతో విదేశీ ఉత్పత్తులపై ఆధారపడకుండా స్వదేశీ ఉత్పత్తును ఎగుమతి చేసే స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో ఏయే కార్యక్రమాలు చేపడితే ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందో సూచనలు, సలహాలు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే వివిధ వర్గాలను కలుస్తున్నాం.
తెలంగాణ విషయానికొస్తే.. 12 ఏళ్లలో 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలకుపైగా నిధులను కేంద్రం ఇచ్చింది. తెలంగాణలోనూ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తే అభివృద్ధి ఖాయం. లేనిపక్షంలో కేంద్ర నిధులు దారి మళ్లుతున్నాయి. కేంద్ర సంక్షేమ పథకాలు కూడా దారి మళ్లే ప్రమాదం ఉంది. అందరికీ ఇచ్చారు అధికారం... ఒక్కసారి బీజేపీకి ఇవ్వండి అవకాశం. బీఆర్ఎస్లో మావోయిస్టు భావజాలం ఉన్న నాయకులు ఉన్నారని కవిత చెప్పిన మాటలు ముమ్మాటికీ వాస్తవం. సమాజంలో అలాంటి వారు ఉన్నత స్థానంలో ఉండటంవల్లే సమాజానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఏర్పడింది. తుపాకీ గొట్టం ద్వారా అమాయకులను చంపి సాధించినదేమిటి? అమాయకుల ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అభం శుభం తెలియన మైనర్ పిల్లలు తుపాకీ పట్టి చనిపోయారు. చివరకు మావోయిస్టు పార్టీయే అంతమైపోయింది. తుపాకీతో సాధించేదేమీ లేదని గుర్తించి మావోయిస్టు అగ్ర నేతలు ప్రభుత్వం వద్ద లొంగిపోయి జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు. మావోయిస్టు భావజాలం ఉన్న నేతలు కూడా ఆ భావజాలాన్ని వీడి అభివృద్ధికి సహకరించాలి. లేనిపక్షంలో వాళ్ల భవిష్యత్తుకే ఇబ్బందిగా పరిణమిస్తుంది.
మోదీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ అభివృద్ధికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంది. అడ్డుకునే భావనే ఉంటే తెలంగాణకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు, ప్రాజెక్టులు ఎందుకు వస్తాయి? ఒక్క మెట్రోనే అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం కిషన్ రెడ్డికి ఏముంది? అసత్య ఆరోపణలను ప్రజలు పట్టించుకోవడం లేదు. హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం కార్పొరేషన్ల అభివ్రుద్దికి కట్టుబడి వేల కోట్లు నిధులిస్తున్నాం. ప్రజలు మా నిబద్దతను గుర్తిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ సర్టిఫికెట్ మాకు అవసరం లేదు.
ఈ దేశ పౌరుల ఓట్లను తొలగించే హక్కు ఎవరికీ లేదు. ఎస్ఐఆర్(సర్) విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు మతాల మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నారు. విదేశీ ముస్లిం చొరబాటుదారులను ఈ దేశ ముస్లింలతో పోల్చి కాంగ్రెస్ అవమానిస్తోంది. ఇక్కడి ముస్లిం ఓట్లను తొలగించి విబేధాలు స్రుష్టించేందుకు కుట్ర చేస్తోంది. నేనడుగుతున్నా.... పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ నుండి అక్రమ చొరబాటు దారులు పాస్ పోర్టు, వీసా లేకుండా చొరబడి ఓటర్ కార్డు పొందితే చూస్తూ ఊరుకోవాలా? వాటిని తొలగించాలని ఎందుకు కాంగ్రెస్ అడగడం లేదు? విదేశీ అక్రమ చొరబాటుదారులకు ఓటు హక్కు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తోందా? అసలు విదేశీ ముస్లింలను స్వదేశీ ముస్లింలతో ఎందుకు పోలుస్తున్నారు? ఇక్కడి ముస్లిం సమాజానికి కాంగ్రెస్ క్షమాపణ చెప్పాలి. అక్రమంగా వలస వచ్చిన వాళ్ల ఓట్లను మాత్రమే తొలగిస్తాం. తొలగించాలా? వద్దా? కాంగ్రెస్ సమాధానం చెప్పాలి. బెంగాల్ లో అక్రమ వలసదారుల ఓట్లను తొలగించాం తప్పేముంది?" అని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు.