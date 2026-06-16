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Bandi Sanjay: కిషన్ రెడ్డికి బండి సంజయ్ సపోర్ట్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఫైర్

Bandi Sanjay: అక్రమ చొరబాటుదారుల ఓట్లను తొలగిస్తే ఏం తప్పుందని కేంద్ర బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. ముస్లింల మధ్య కాంగ్రెస్ చిచ్చు పెట్టాలని కుట్ర చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. మెట్రోను కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారనేది అసత్య ప్రచారమని.. అడ్డుకునే ఆలోచనే ఉంటే తెలంగాణకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు, ప్రాజెక్టులు ఎందుకిస్తామని అడిగారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి మోదీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 16, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:16 PM IST
Bandi Sanjay: కిషన్ రెడ్డికి బండి సంజయ్ సపోర్ట్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఫైర్
Image Credit: Bandi Sanjay (Source: X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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