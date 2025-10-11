Bandi Sanjay: రైతుల జీవితాల్లో ధన్ ధాన్య క్రుషి యోజనతో వెలుగులు: బండి సంజయ్

Karimnagar: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యూరియా ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నా.. ధరలు పెంచకుండా ఆ మొత్తాన్ని కేంద్రమే భరిస్తూ రాయితీ ధరకే యూరియాను అందిస్తున్నామని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు. దేశంలోని రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు ఏటా రూ.24 వేల కోట్ల నిధులతో ధన్ ధాన్య క్రుషి యోజన పథకాన్ని నేటి నుంచి అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం నల్లగొండ గ్రామంలోని కరీంనగర్ మిల్క్ డెయిరీ ప్లాంట్ వద్ద ధన్ ధాన్య క్రుషి యోజనను ప్రారంభించారు. అనంతరం రూ.90.70 కోట్లతో నిర్మించిన ఆటోమెటిక్ కర్డ్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించిన అనంతరం బండి సంజయ్ మాట్లాడారు. ధన్ ధాన్య క్రుషి యోజన పథకం 100 జిల్లాలను ఎంపిక చేసి 1 కోటి 70 లక్షల మంది రైతులను అన్ని విధాలా ఆదుకుని లాభాలు కలిగించేందుకే తీసుకువచ్చినట్లు వెల్లడించారు. తెలంగాణలోని 4 జిల్లాలు గద్వాల్, నారాయణపేట, నాగర్ కర్నూల్, జనగామలో ఈ పథకం నేటి నుంచి అమలువుతుందని తెలిపారు. ఏటా 24 వేల కోట్ల చొప్పున ఆరేళ్లపాటు నిధుల కేటాయిస్తామని చెప్పారు.
'కరీంనగర్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (కరీంనగర్ డెయిరీ) 27 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. 2021లోనే 3 లక్షల లీటర్ల పాల ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయం అందించింది. కరీంనగర్ డెయిరీ ఆస్తులను గతంలో కబ్జా చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే నేను కార్పొరేటర్గా ఉంటూ డెయిరీ పక్షాన అనేక ఉద్యమాలు చేశా' అని బండి సంజయ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. అప్పుడు ఎన్నో కేసులు నమోదైనా లెక్క చేయలేదని.. ఉద్యమాలు చేసి కరీంనగర్ డెయిరీకి అండగా నిలిచారని చెప్పారు. ఎంపీగా మీకు సేవ చేయడమే లక్ష్యమని.. తనకు అహంకారం, గర్వం రాదని చెప్పుకొచ్చారు. తాను ఏ స్థాయికి వెళ్లినా అణిగిమణిగి ఉంటానని.. అందరికీ అందుబాటులో ఉంటానని బండి సంజయ్ తెలిపారు.
రైతును రారాజును చేయాలన్నది తమ ప్రభుత్వ సంకల్పం అని.. యూరియా ధరలు విపరీతంగా పెరిగినా ఆ ఖర్చును భరించి అతి తక్కువ ధరకే సరఫరా చేస్తున్నట్లు బండి సంజయ్ వివరించారు. ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తానని మాట ఇచ్చి అమలు చేస్తున్నారని.. అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ది చెందితేనే దేశం అభివృద్ధి సాధ్యమని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దేశ ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమనే విషయాన్ని ఎవరూ మరువొద్దని సూచించారు.
