Drugs Case: పండుగలప్పుడే డ్రగ్స్ కేసులు నమోదు చేస్తారా? బండి సంజయ్‌ ఆగ్రహం

Drugs Cases: తెలంగాణలో డ్రగ్స్ కేసు అంశంపై రేవంత్ రెడ్డిని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చిత్తశుద్ధితో డ్రగ్స్ నిర్మూళనకు పని చేయాలని సూచించారు. అకున్ సబర్వాల్ ఆధ్వర్యంలో నాటి డ్రగ్స్ కేసు విచారణ ఏమైంది? అని నిలదీశారు. 'అనేక మంది సెలబ్రిటీల పేర్లు బయటకు వచ్చాయి కదా? అకున్ సబర్వాల్ను అర్ధాంతరంగా డ్రగ్స్ కేసు నుంచి తప్పించారు. అకున్ సేకరించిన ఆధారాలు, వీడియో, స్టేట్ మెంట్ రికార్డులన్నీ నాటి సీఎస్ సోమేశ్ కుమార్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ ఆధారాలన్నీ ఏమయ్యయో ఎందుకు విచారణ జరపడం లేదు?' అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు.
Also Read: Actor Sivaji: 'సామాన్లు వ్యాఖ్యలపై'.. మహిళా కమిషన్ ప్రశ్నలకు నటుడు శివాజీ ఉక్కిరిబిక్కిరి
హైదరాబాద్లో డ్రగ్స్ కేసు వ్యవహారాలపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు. తక్షణమే సోమేశ్ కుమార్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ జరపాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. అప్పుడే డ్రగ్స్ కేసుపై వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు. అసలు ఈగల్ టీం లీగల్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తోందా? అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఈగల్ టీంలో కొందరు డబ్బులకు అమ్ముడుపోయి డ్రగ్ పెడ్లర్లతో రాజీపడుతున్నారు. డ్రగ్స్ నిర్మూలనపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే అకున్ సబర్వాల్ లాంటి అధికారికి తిరిగి డ్రగ్స్ కేసు బాధ్యతలను అప్పగించాలి' అని బండి సంజయ్ అల్టిమేటం జారీ చేశారు.
Also Read: Young Lady Marriages: 19 ఏళ్ల యువతి 8 మంది మగాళ్లతో పెళ్లి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?
పండుగలు, నూతన సంవత్సరం వేడుకల సమయంలోనే డ్రగ్స్ కేసుల నమోదుకు పరిమితమవుతున్నారే తప్ప రాష్ట్ర పభుత్వం సీరియస్గా వ్యవహరించడం లేదని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అకున్ సబర్వాల్ ఆధ్వర్యంలో జరిపిన ‘డ్రగ్స్ కేసు’ విచారణ నివేదికపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా నాటి డ్రగ్స్ కేసులో అనేక మంది బడా వ్యక్తుల పేర్లు, సినీ ప్రముఖులు ఉన్నారంటూ బండి సంజయ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
Also Read: Palamuru: సొంత జిల్లా పాలమూరులో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి నిజంగా డ్రగ్స్ నిర్మూలనపై చిత్తశుద్ది ఉంటే సీఎం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న ఈగల్ టీం వెంటనే రంగంలోకి దిగి సోమేశ్ కుమార్ను విచారణ జరపాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈగల్ టీమ్కు నిజంగా లీగల్గా అధికారాలున్నాయా? అని ప్రశ్నించారు. ఈగల్ టీమ్లో సమర్ధులైన అధికారులు డబ్బులకు అమ్ముడుపోయి డ్రగ్ పెడ్లర్లతో రాజీపడుతున్నారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. రాష్ట్రంలో విచ్చలవిడిగా పెరుగుతున్న డ్రగ్స్ విక్రయాలపై ఉక్కుపాదం మోపాలంటే అకున్ సబర్వాల్ వంటి సమర్ధులైన అధికారులకు తిరిగి డ్రగ్స్ కేసు విచారణ బాధ్యతలను అప్పగించాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి