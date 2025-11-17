Bandi Sanjay: యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి.. నవ భారత నిర్మాణంలో భాగమవ్వాలి: బండి సంజయ్‌

Karimnagar: యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని.. లేనిపక్షంలో రాజకీయ కుటుంబ వారసత్వమే కొనసాగే ప్రమాదం ఉందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సర్ధార్ వల్లభాయి పటేల్ ఆశయాలను కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని గుర్తుచేశారు. సౌదీ అరేబియా బస్సు ఘోర ప్రమాదంపై దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సౌదీ ప్రభుత్వంతో కేంద్రం సంప్రదింపులు చేస్తోందని వెల్లడించారు. మృతుల కుటుంబాలను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
కరీంనగర్లో సోమవారం సర్దార్ 150 యూనిటీ మార్చ్ నిర్వహించగా.. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పాల్గొని యువత, విద్యార్థులతో కలిసి పాదయాత్ర చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'పటేల్ ఆశయాలను నెరవేర్చేందుకు నేటి యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి. యువత రాజకీయాల్లోకి రాకుంటే దేశాన్ని కుటుంబ వారసత్వ రాజకీయాలు పట్టి పీడించే ప్రమాదం ఉంది' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇది దేశానికి ఏ మాత్రం మంచి పరిణామం కాదని పేర్కొన్నారు. వారసత్వ రాజకీయాలకు తాము తీవ్ర వ్యతిరేకమని ప్రకటించారు.
ప్రపంచంలో నెలకొన్న పోటీ, ఎదురవుతున్న సవాళ్లను భారత్ అధిగమించాలంటే తప్పనిసరిగా యువత రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గుర్తుచేశారు. సర్దార్ వల్లాభాయి పటేల్ లేకపోతే తెలంగాణకు విముక్తి కలిగేది కాదని.. తెలంగాణను పాకిస్తాన్ లో కలపాలని లేదా ముస్లిం దేశంగా మార్చాలని ఆనాడు నిజాం రాజు కుట్రలు చేశారని వెల్లడించారు. తెలంగాణకు విముక్తి కల్పించిన సర్దార్ పటేల్ అందరికీ ఆరాధ్యుడు అని.. దేశంలో ఆధునిక సివిల్ సర్వీసెస్ వ్యవస్థను స్థాపించడంలో పటేల్ కీలక పాత్ర పోషించారని వెల్లడించారు.
'దేశం కోసం ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా, విమర్శలు వచ్చినా వెనకడుగు వేయకుండా కఠిన నిర్ణయం తీసుకునే గుండె ధైర్యం పటేల్ సొంతం. దేశం ఫస్ట్ ఆ తరువాత వ్యక్తిగతం అనేది ఆయన తత్వం' అని బండి సంజయ్ కొనియాడారు. పటేల్లోని ఆలోచనలు, ఆశయాలను, క్రమశిక్షణ, దేశభక్తిని ఈనాటి యువత అలవర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తుచేశారు.
