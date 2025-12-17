English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సెంచరీ.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ హర్షం

Bandi Sanjay Kumar Welcomes Peoples Verdict: పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మూడో స్థానానికి బీజేపీ పరిమితమవగా.. సర్పంచ్‌ స్థానాల్లో సెంచరీ కొట్టింది. ప్రజా తీర్పుపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సర్పంచ్‌ ఎన్నికలపై బండి సంజయ్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 17, 2025, 10:19 PM IST

Sarpanch Elections: తెలంగాణలో 8 ఎంపీ స్థానాలు ఉన్న బీజేపీ సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రభావం చూపించలేకపోయినా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థుల కన్నా తక్కువ స్థానాలు సాధించినా సెంచరీ మార్క్‌ను దాటేసింది. మూడో విడతలో వంద మార్కును దాటేయడంతో బండి సంజయ్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ.. బీజేపీ సత్తా చాటిందని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Also Read: KT Rama Rao: ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిన కాంగ్రెస్.. స్పీకర్‌ నిర్ణయంపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం

తొలి రెండు దశల్లో  76 సర్పంచ్‌ స్థానాలను దక్కించుకున్న కాషాయ పార్టీ.. మూడో విడతలో 20కి పైగా స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడంపై బండి సంజయ్‌ స్పందించారు. మూడు దశల్లో 410 స్థానాల్లోనే అభ్యర్థులను బరిలో దింపగా.. నాలుగో వంతు సీట్లను సాధించి సత్తా చాటినట్లు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. గెలిచిన మరో 30 మంది స్వతంత్య్ర అభ్యర్థులు బీజేపీలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగిశాక బీజేపీలో చేరుతారని వెల్లడించారు.

Also Read: Harish Rao: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ నిర్ణయం రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడమే: హరీశ్ రావు

తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో మూడు దశల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో వంద సీట్లకు పైగా బీజేపీ బలపర్చిన అభ్యర్థులను గెలిపించుకున్నట్లు బండి సంజయ్‌ తెలిపారు. గతంతో పోలిస్తే ఈసారి వందకు పైగా స్థానాలను గెలుచుకుని సెంచరీ కొట్టినట్లు వెల్లడించారు. గెలిచిన అభ్యర్థులందరికీ బండి సంజయ్ కుమార్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బీజేపీలో చేరతామని ప్రకటించిన స్వతంత్ర, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులను స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు. బీజేపీ అభ్యర్థులతోపాటు బీజేపీలో చేరిన సర్పంచ్‌లు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గ్రామాలను అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తానని బండి సంజయ్‌ ప్రకటించారు. కేంద్ర నిధులతోపాటు ఎంపీ లాడ్స్ , సీఎస్సార్ నిధులను ఆయా గ్రామాలను పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తానని తెలిపారు.

