Bandi Sanjay: కాంగ్రెస్‌ ఓడిపోతుందని రేవంత్‌ రెడ్డి పారిపోయాడు: బండి సంజయ్‌

Bandi Sanjay: Revanth Reddy Ran Away Because Of Congress Party Lose: ఓటమి ఖాయమని తెలుసుకుని రేవంత్ రెడ్డి పారిపోయాడని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ విమర్శించారు. ఆరు గ్యారంటీలు ఇవ్వని కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఎందుకు ఓటు వేయాలని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్‌కు ఓటు వేస్తే అన్ని రకాల పన్నులు పెంచుతారని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:04 PM IST

Telangana Municipal Elections: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కరీంనగర్‌లో చేతులెత్తేసిందని.. ఓడిపోతుందని తెలిసే కరీంనగర్‌కు రేవంత్‌ రెడ్డి రాకుండా పారిపోయారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమార్‌ విమర్శించారు. ఎంఐఎం పార్టీకి కాంగ్రెస్ మేయర్ పదవి ఆఫర్ ఇచ్చిందని ఆరోపించారు. 'ముస్లిం ఓట్ల కోసం కాంగ్రెస్ లోపాయికారీ ఒప్పందం చేసుకుంది. కేంద్రం నిధులిస్తే.. అవి మేమే తెచ్చామనడానికి సిగ్గు లేదా? కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి?' అని ప్రశ్నించారు. ఢిల్లీ నుంచి గల్లీకి నిధులు తెచ్చే దమ్ము బీజేపీకే ఉందని ప్రకటించారు.

మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కరీంనగర్‌లోని 10, 11 డివిజన్‌లలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ప్రచారం చేశారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతుందని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల ద్వారా సమాచారం తెలుసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి కరీంనగర్‌కు రాకుండా చొప్పదండికే పరిమితమయ్యారని ఎద్దేవా చేశారు. ఘోర ఓటమి తథ్యమని తెలిసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీకి మేయర్ పదవి ఇచ్చేందుకు లోపాయికారీ ఒప్పదం చేసుకుందని ఆరోపించారు. 

'కేంద్ర నిధులు తెచ్చి అభివృద్ధి పనులు చేయించి నేను బుక్‌లెట్ ఇంటింటికీ పంపిస్తుంటే.. వాళ్లకు భయమేసి ఇప్పుడు కరపత్రం కొట్టించి మేమే కేంద్రం నుంచి నిధులు తెచ్చారని చెప్పడం సిగ్గు చేటు' అని కాంగ్రెస్‌పై బండి సంజయ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ లో కాంగ్రెస్ పూర్తిగా చేతులెత్తేసింది. ఈ విషయం తెలియడంతోనే రేవంత్ రెడ్డి కరీంనగర్‌కు రాకుండా చొప్పదండిలో మీటింగ్ పెట్టి అటు నుంచి అటు పారిపోయిండు' అని బండి సంజయ్‌ విమర్శించారు. 'ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ నాయకుల గురించి చెప్పాల్సిన పనే లేదు. అట్లాంటి పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి?' అని ప్రశ్నించారు.

ఆరు గ్యారంటీలను అమలు  చేశారా? పేదలకు ఇండ్లు ఇచ్చారా? మహిళలకు రూ.2,500, తులం బంగారం, స్కూటీ ఇచ్చారా? అవ్వాతాతలకు రూ.6 వేలు ఇచ్చారా?' అని రేవంత్ రెడ్డిని బండి సంజయ్‌ నిలదీశారు. పొరపాటున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేస్తే ఎన్నికలైన వెంటనే ఇంటి పన్ను, నల్లాపన్ను సహా అన్ని రకాల పన్నులు పెంచి ప్రజల నడ్డి విరగ్గొడతారని తెలిపారు. ఆఖరికి రోడ్డుపై నడవాలంటే కూడా పన్నులు బాదుతారు జాగ్రత్త అని ప్రజలకు సూచించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని బండి సంజయ్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bandi Sanjay kumarKarimnagarBJPMunicipal electionsTelangana Politics

