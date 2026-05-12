/Bandi Sanjay: నా కొడుకు తప్పు చేసినట్లు తెలితే శిక్ష పడాల్సిందే.. పోక్సో వివాదంపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay sensational comments on bandi bhagirath pocso case row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ వివాదం పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ దర్యాప్తు వేగంను పెంచాలని పోలీసుల్ని ఆదేశించింది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ సైతం విమర్శనాస్త్రాలను సంధిస్తుంది. ఈ క్రమంలో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ హనుమాన్ జయంతి నేపథ్యంలో కరీంనగర్ లో హిందూ ఏక్తా యాత్ర ర్యాలీని నిర్వహించారు . ఈ ర్యాలీలో కరీంనగర్ వ్యాప్తంగా శ్రీరామయ్య, హనుమాన్ భక్తులు హజరయ్యారు.ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి బండి భగీరథ్ పోక్సొ వివాదంపై కీలక వ్యాఖ్యలుచేశారు.
బండి భగీరథ్ ఆరోణలపై మాట్లాడుతూ.. తనను రాజకీయంగా ఎదుర్కొలేక ఇతర పార్టీలు తన కుటుంబంపై కుట్రలకు తెరతీశాయన్నారు. వీటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటానని అన్నారు. నేను కంటతడి పెట్టనని, కరీంనగర్ లో గతంలో టవర్ సర్కిల్ పై కాషాయ జెండాను ఎగరేశామని గుర్తుచేశారు. హిందువుల ఐక్యతను చాటేందుకే 16 ఏళ్లుగా హిందూ ఏక్తా యాత్ర చేస్తున్నామని అన్నారు. జై శ్రీరాం అనే నినాదమే హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుతుందన్నారు. హిందూ సమాజానికి ఆపదొస్తే జై శ్రీరాం నినాదంతో తెగించి కొట్లాడతామని స్పష్టం చేశారు.
కరీంనగర్ గడ్డ రక్తం నాలో ప్రవహిస్తుందని, గల్లీగల్లీలో ప్రజా సమస్యలపై కొట్లాడుతూ చిన్న కార్యకర్తగా మొదలైంది నా ప్రస్తానం అని గుర్తు చేశారు. నా జీవితం అంతా కష్టాలు, బాధలే అని ఎమోషనల్ అయ్యారు. బాధలను చూసి భయపడి పారిపోయేటోడ్ని కాదని, మీరే నా కుటుంబమని, హార్ట్ లో స్టంట్ ఉన్నా హార్ట్ ఫుల్ గా 1600 కి.మీలు నడిచిన పాదయాత్రను గుర్తు చేశారు. నాటి పాలకులు నాపై రాళ్ల దాడి చేసినా, 109 కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపినా భయపడలేనన్నారు.
ఏ హిందువుకు ఆపదొచ్చినా అండగా ఉన్నా, మీ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకునై అక్కడ వాలిపోతానన్నారు. నా టైమంతా సమాజానికే ఇచ్చిన కానీ నా కొడుకుకు టైమియ్యలేకపోయిన అని భావొద్వేగంతో మాట్లాడారు. నా కొడుకును క్రిమినల్ గా చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, కానీ ఏ తప్పు చేయలేదని నా కొడుకు చెబుతున్నాడని అన్నారు. అయినా నా కొడుకును నేను సమర్ధించడం లేదని, చట్టాన్ని, న్యాయాన్ని గౌరవిస్తానని
కోర్టు నిర్ణయాన్ని శిరసావహిస్తామన్నారు. చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవచ్చని అన్నారు. నా భార్య సైతం నన్ను ఫాలో అవుతోందని అన్నారు. నేనున్నా లేకున్నా కార్యకర్తలకు చేతనైనంత సాయం చేస్తోందన్నారు. ఈ రోజు నా కుటుంబానికి నిప్పంటించారు.. ఆ నిప్పుతో అవినీతి వ్యవస్థను దగ్దం చేస్తానని బండి సంజయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అవినీతి, కుట్రలు చేసే గడీల బద్దలు కొడతానన్నారు. నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, నా కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టినోడిని విడిచి పెట్టే ప్రసక్తే లేదన్నారు. ఈ ఆరోపణలు, కేసులపై భయపడే ప్రసక్తే లేదని, నా చివరి శ్వాస వరకు హిందూ ధర్మం కోసమే పనిచేస్తానని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తెల్చిచెప్పారు.
