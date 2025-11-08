English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: రేవంత్‌ రెడ్డి 46 మైసమ్మ ఆలయాలను కూల్చివేస్తావా?: బండి సంజయ్‌

Bandi Sanjay: రేవంత్‌ రెడ్డి 46 మైసమ్మ ఆలయాలను కూల్చివేస్తావా?: బండి సంజయ్‌

Bandi Sanjay Serious On 46 Temples Demolish: అడ్డగోలుగా అమ్మవారి ఆలయాలను కూల్చివేయడాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ తీవ్రంగా పరిగణించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఎంత ధైర్యం అంటూ ఆక్రోశం వెళ్లగక్కారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 8, 2025, 03:37 PM IST

Bandi Sanjay: రేవంత్‌ రెడ్డి 46 మైసమ్మ ఆలయాలను కూల్చివేస్తావా?: బండి సంజయ్‌

46 Temples Demolish: రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా అమ్మవారి ఆలయాలను కూల్చివేయడం కరీంనగర్‌ జిల్లాలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. 46 మైసమ్మ ఆలయాలను కూల్చివేయడాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమార్‌ తప్పుబట్టారు. రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్న మసీదులను ఎందుకు వదిలేసి ఆలయాలను కూలుస్తారా? అని మండిపడ్డారు. హిందూ ఆలయాలంటే అంత చులకనా? ఎంత ధైర్యం? అని ప్రశ్నించారు. కూల్చివేసిన మైసమ్మ ఆలయాలను కట్టించాలని 48 గంటలు గడువు ఇచ్చారు.

Also Read: Bandi Sanjay: విద్యార్థుల జీవితాలను రేవంత్‌ రెడ్డి బలి చేస్తావా? బండి సంజయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం

గోదావరిఖనిలో ఆలయాల కూల్చివేతపై శనివారం స్పందించిన బండి సంజయ్‌ రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్న మసీదులను కూడా కూల్చివేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవు అని హెచ్చరించారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికలైపోగానే గోదావరిఖని వస్తానని.. అధికారుల సంగతి తేలుస్తానని చెప్పారు. ఆలయాలను కట్టించకపోతే రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్న మసీదులన్నింటినీ కూల్చివేయిస్తానని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Also Read: Udyogini Scheme: మహిళలకు ఈ పథకం ఓ వరం.. వడ్డీ లేకుండా రూ.3 లక్షలు ఇలా!

ఆలయాల కూల్చివేతపై పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీహర్ష, రామగుండం మున్సిపల్ కమిషనర్ అరుణశ్రీకి ఫోన్ చేసి బండి సంజయ్‌ వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అధికారుల తీరుపై ఫోన్‌లోనే తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గోదావరిఖనిలో 46 దారి మైసమ్మ ఆలయాలను అధికారులు కూల్చివేయడంపై కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ‘రోడ్డుకు అడ్డంగా మసీదులు కూడా ఉన్నాయి కదా? మరి వాటిని ఎందుకు కూల్చివేయలేదు’ అధికారులను ప్రశ్నించారు.

Also Read: Harish Rao: కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఒక్కటే.. జూబ్లీహిల్స్‌లో గెలిచేది బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీనే: హరీశ్‌ రావు

‘ఏం తమాషా చేస్తున్నారా? ఎవరి మెప్పు కోసం మూకుమ్మడిగా మైసమ్మ ఆలయాలను కూల్చివేశారు? ఆటోడ్రైవర్ల అడ్డాల దగ్గర ప్రతిరోజు మైసమ్మ ఆలయం వద్ద మొక్కుకుంటారు. భక్తులు నిత్యం దర్శించుకుంటారు. రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్నాయనే నెపంతో ఇష్టమొచ్చినట్లు కూల్చివేస్తారా? భక్తుల మనోభావాలు పట్టవా? పోనీ అదే రోడ్డుకు అడ్డంగా అక్కడ మసీదులు కూడా ఉన్నాయి కదా? మరి వాటినెందుకు కూల్చివేయలేదు? హిందువులంటే అంత చులకనా?’ అని ఫోన్‌లో కలెక్టర్‌, మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌పై బండి సంజయ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Viral Video: హైదరాబాద్‌లో ఆటో డ్రైవ్‌ చేస్తూ అమ్మాయితో సరసాలు‌.. వీడియో వైరల్‌

‘48 గంటలు టైమిస్తున్నా. కూల్చివేసిన దారి మైసమ్మ ఆలయాలన్నింటినీ ఆలోపు పునరుద్దరించాలి. లేకపోతే దారికి అడ్డంగా ఉన్న మసీదులన్నింటినీ కూల్చివేయాలి' అని అధికారులకు బండి సంజయ్‌ ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. లేనిపక్షంలో తానే గోదావరిఖనికి వచ్చి.. దగ్గరుండి మసీదులన్నింటినీ కూల్చివేయిస్తానని హెచ్చరించారు.

