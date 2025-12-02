Bandi Sanjay: 'ముస్లిం అంటేనే కాంగ్రెస్.. రేవంత్‌ రెడ్డి అంటేనే ముస్లిం మనిషి'

Bandi Sanjay vs Revanth Reddy: 'కాంగ్రెస్ ముమ్మాటికీ మజ్లిస్ పార్టీకి కొమ్ముకాసే పార్టీ. ముస్లిం అంటేనే కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ అంటేనే ముస్లిం పార్టీ' అని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రకటించారు. దీనికి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పడమే ఇందుకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. తాము జూబ్లీహిల్స్ చెప్పిందే నిజమవుతోందని తెలిపారు. హిందూ దేవుళ్లను కించపరిచిన రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే బేషరతుగా క్షమాపణలు కోరాలని డిమాండ్ చేశారు.
హిందూ దేవుళ్లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి హిందువులను, హిందూ దేవుళ్లను కించపరుస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ చెప్పిందే నిజమవుతోందని చెప్పారు. దీనికి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలే నిదర్శనమని ప్రకటించారు. హిందూవులు తలెత్తుకుని తిరగలేని పరిస్థితి సృష్టిస్తున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
'విడిపోయి అవమానాన్ని దిగమింగుకుంటారా? ఏకమై సత్తా చాటుతారా? హిందూ సమాజం ఆలోచించాలి' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ నరనరాల్లో హిందూ ద్వేషం నింపుకుందని మండిపడ్డారు. గతంలో పలుమార్లు హిందూ దేవుళ్లను, హిందూ సంస్కృతిని కాంగ్రెస్ కించపర్చిందని గుర్తుచేశారు. ఈ విషయాన్ని ముందే పసిగట్టి మొన్నటి జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో పొరపాటున కాంగ్రెస్ గెలిస్తే హిందువులు తలెత్తుకుని బయట తిరగలేని ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించినట్లు చెప్పారు. రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను చూశాక ఇదే నిజమని తేలిపోయిందని స్పష్టం చేశారు.
హిందువులపై, హిందూ దేవుళ్లపై కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న ద్వేషం బట్టబయలైందని బండి సంజయ్ తెలిపారు. 'హిందూ సమాజం ఇకనైనా ఆలోచించుకోవాలి. ఓట్ల కోసం చీలిపోయి విడివిడిగా ఉంటూ అవహేళనను, అవమానాన్ని దిగమింగుకుంటూ ఉంటారో,లేక ఏకమై హిందువుల సత్తాను చాటుతారో తేల్చుకోవాలి' అని సూచించారు. బీజేపీ ఏనాడూ ఇతర మతాలను కించపర్చలేదని.. కించపర్చే ఉద్దేశమూ బీజేపీకి లేదని ప్రకటించారు. అన్ని మతాలను గౌరవించే పార్టీ తమదని పేర్కొన్నారు.
