English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Bandi Sanjay: మందుల సామ్యూల్ కు బండి సంజయ్ కౌంటర్.. హిందువులను అవమానిస్తే తాట తీస్తా..

Bandi Sanjay: మందుల సామ్యూల్ కు బండి సంజయ్ కౌంటర్.. హిందువులను అవమానిస్తే తాట తీస్తా..

Bandi Sanjay counters Mandula samuel: హిందువులను అవమానిస్తే ఊరుకునేది లేదన్నారు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌. తుంగతుర్తి  కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మందుల సామ్యూల్  బ్రాహ్మణుల మీద మాట్లాడిన మాటలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు హిందువుల జోలికి వస్తే తాట తీస్తానని హెచ్చరిక జారీ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 10:00 AM IST

Trending Photos

Bandi Sanjay: మందుల సామ్యూల్ కు బండి సంజయ్ కౌంటర్.. హిందువులను అవమానిస్తే తాట తీస్తా..

Bandi slaps Mandula Comments on Hindus: కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి  హిందూ వ్యతిరేకి అనేది మరోసారి మందుల సామ్యూల్ మాటలతో తేటతెల్లమైందన్నారు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ.  హిందువుల గురించి అనుచితంగా మాట్లాడే పరిస్థితి కాంగ్రెస్ సర్కార్‌లో వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తుంగతుర్తి నుంచి మందుల సామ్యూల్  ఎమ్మెల్యేగా మళ్లీ ఎలా గెలిస్తాడో చూస్తామని బండి సంజయ్ ఘాటుగా హెచ్చరించారు. తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మీద మత విధ్వేషాలను రెచ్చిగొట్టినందుకు కేసు పెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని బండి సంజయ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కరీంనగర్ నుండి కొండగట్టుకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌  అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండగట్టును అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత తాము తీసుకుంటామని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. తన కొండగట్టు పాదయాత్ర రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. అంజన్న ఆశీర్వాద పేరుతో  మహా పాదయాత్ర చేపట్టారు. 

కరీంనగర్ మహాశక్తి అమ్మవారి దేవాలయం నుంచి కొండగట్టు అంజన్న ఆలయం వరకు ఈ పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలోని బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులు ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు. 40 కిలోమీటర్ల మేర పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఇవాళ సాయంత్రం కొండగట్టుకు ఈ పాదయాత్ర చేరుకోనుంది. బీజేపీ శ్రేణులు ఈ పాదయాత్రకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పది వేలమంది పాల్గొనేలా ప్లాన్ చేశారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

MLA Mandula SamuelMLA Mandula Samuel Abuse comments on hindusBandi SanjayBandi Sanjay fires mandala SamuelCentral Minister Bandi Sanjay

Trending News