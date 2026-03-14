Bandi Sanjay: మందుల సామ్యూల్ కు బండి సంజయ్ కౌంటర్.. హిందువులను అవమానిస్తే తాట తీస్తా..

Bandi slaps Mandula Comments on Hindus: కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి హిందూ వ్యతిరేకి అనేది మరోసారి మందుల సామ్యూల్ మాటలతో తేటతెల్లమైందన్నారు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ. హిందువుల గురించి అనుచితంగా మాట్లాడే పరిస్థితి కాంగ్రెస్ సర్కార్లో వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తుంగతుర్తి నుంచి మందుల సామ్యూల్ ఎమ్మెల్యేగా మళ్లీ ఎలా గెలిస్తాడో చూస్తామని బండి సంజయ్ ఘాటుగా హెచ్చరించారు. తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మీద మత విధ్వేషాలను రెచ్చిగొట్టినందుకు కేసు పెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని బండి సంజయ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు.
కరీంనగర్ నుండి కొండగట్టుకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండగట్టును అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత తాము తీసుకుంటామని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. తన కొండగట్టు పాదయాత్ర రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. అంజన్న ఆశీర్వాద పేరుతో మహా పాదయాత్ర చేపట్టారు.
కరీంనగర్ మహాశక్తి అమ్మవారి దేవాలయం నుంచి కొండగట్టు అంజన్న ఆలయం వరకు ఈ పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలోని బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులు ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు. 40 కిలోమీటర్ల మేర పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఇవాళ సాయంత్రం కొండగట్టుకు ఈ పాదయాత్ర చేరుకోనుంది. బీజేపీ శ్రేణులు ఈ పాదయాత్రకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పది వేలమంది పాల్గొనేలా ప్లాన్ చేశారు.
