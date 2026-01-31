English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Karim Nagar City
Bandi Sanjay Statement BJP Will Be Win Major Municipalities: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుస్తుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ప్రకటించారు. కరీంనగర్ మేయర్, 3 ఛైర్మన్ పీఠాలు తమవేనని.. అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడమే తమ లక్ష్యం అని చెప్పారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 06:50 PM IST

Bandi Sanjay: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు సాధించడమే లక్ష్యం: బండి సంజయ్‌

Karimnagar Municipal Corporation Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకోవడమే తమ లక్ష్యమని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ప్రకటించారు. కరీంనగర్‌ మేయర్‌తోపాటు 3 చైర్మన్‌ స్థానాలు తాము గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గెలిచే చోట కార్యకర్తలకే సీట్లు ఇస్తున్నామని.. గెలిచే అవకాశం లేనిచోట మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయ నాయకులకు టికెట్లు ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. టికెట్ రాని వారికి నామినేటెడ్, పార్టీ పదవులతో న్యాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. తొందరపడి భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోవద్దని.. తప్పుడు ప్రచారాలు నమ్మకండి అని సూచించారు. 

కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ డివిజన్ ఇన్‌ఛార్జీలు, కన్వీనర్లు, కో కన్వీనర్లతో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్‌ సమావేశమై బీజేపీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పీఠంతోపాటు 3 మున్సిపాలిటీల్లో చైర్మన్ స్థానాలను బీజేపీ విజయ అవకాశాలు ఉన్నాయని సర్వేల్లో తేలిందని చెప్పారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు. బీజేపీని నమ్ముకుని కష్టపడి పనిచేస్తున్న కార్యకర్తలకే టికెట్ల విషయంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. 

కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌లో 80 శాతంపైగా పార్టీకి కష్టపడిన వారికే టికెట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు బండి సంజయ్‌ తెలిపారు. గెలిచే అవకాశం లేని మిగిలిన స్థానాల్లో మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆయా చోట్ల టికెట్లు రాని బీజేపీ కార్యకర్తలు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదని.. నామినేటెడ్ పోస్టులతోపాటు పార్టీ పదవులిచ్చి వారికి న్యాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. తొందరపడి ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని సూచించారు.

'కరీంనగర్‌లో జరిగిన అభివృద్ధి పనులన్నీ కేంద్ర నిధులతో. ఈ అభివృద్ధి ఆగకూడదంటే బీజేపీకి ఓటేసి ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ ఇంటింటికీ ప్రచారం చేయాలి' అని పార్టీ శ్రేణులకు బండి సంజయ్‌ సూచించారు. మేయర్ పీఠాన్ని బీజేపీకి అప్పగిస్తే కేంద్రం నుంచి మరిన్ని నిధులు తీసుకొస్తానని చెప్పారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌పై కాషాయ జెండాను ఎగరేసే బాధ్యత కార్యకర్తలదేనని స్పష్టం చేశారు. టికెకెట్ ఆశించి భంగపడిన కార్యకర్తలను సముదాయించి డివిజన్‌లో గెలుపు కోసం కలిసికట్టుగా పనిచేసేలా చూడాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షురాలు గీతామూర్తి,  పార్టీ సీనియర్ నేతలు సాయిని మల్లేశం, గుజ్జ శ్రీను, ఇనుగొండ నాగేశ్వరరెడ్డి తదితరులు హాజరయ్యారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bandi SanjayKarimnagarBJPMunicipalitiesMunicipal elections

