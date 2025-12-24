English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: నెల రోజుల్లో పంచాయతీలకు నిధులివ్వాల్సిందే! రేవంత్ రెడ్డికి బండి సంజయ్‌ సవాల్‌

Bandi Sanjay Warns To Revanth Reddy: సర్పంచ్‌ ఎన్నికలు పూర్తవడంతో వెంటనే పంచాయతీ నిధులు విడుదల చేయాలని రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. లేకుంటే హైదరాబాద్‌లో భారీ ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:37 PM IST

Karimnagar: సర్పంచ్‌ ఎన్నికలు ముగిసిపోవడం.. పాలకవర్గాలు కొలువుదీరడంతో వెంటనే పంచాయతీ నిధులు విడుదల చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమార్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. లేకుంటే హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున  స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో పరేడ్ నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు. దీనికి రాష్ట్రంలోని సర్పంచ్‌లు, ఉప సర్పంచులంతా కలిసి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ మెడలు వంచి గ్రామాలకు నిధులొచ్చేదాకా పోరాడతామని ప్రకటించారు.

Also Read: Harish Rao: తెలంగాణ పోలీసులకు హరీశ్ రావు వార్నింగ్‌.. ఎక్కడ దాక్కున్నా తాటతీస్తాం

కరీంనగర్ పార్లమెంట్‌ పరిధిలో గెలిచిన బీజేపీ సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులను బుధవారం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సన్మానించిన అనంతరం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ సర్పంచ్‌లను గెలిపించిన 108 గ్రామాలను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతానని.. ఆయా గ్రామాల్లో ఊరికో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తానని ప్రకటించారు. ఆయా పీహెచ్‌సీలకు అవసరమైన వైద్య పరికరాలు అందిస్తానని.. ప్రభుత్వ బడుల్లో టాయిలెట్లను నిర్మిస్తానని బండి సంజయ్‌ హామీ ఇచ్చారు.

Also Read: Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

'సర్పంచ్ పదవి కాదు… మీ ఊరి బాధ్యత. ప్రజలకు కష్టమొస్తే ఆదుకునే తండ్రి బాధ్యత సర్పంచ్‌లదే. ఇతర సర్పంచ్‌లకు ఆదర్శంగా ఉండేలా బీజేపీ సర్పంచ్‌లు వ్యవహరించాలి. అడ్డగోలు హామీలిస్తే ఇబ్బందుల్లో పడతారు' అని సర్పంచ్‌లకు బండి సంజయ్‌ సూచించారు. పంచాయతీలన్నింటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులను మంజూరు చేసిన తరువాతే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల కోడ్ సాకుతో నిధుల విడుదలలో జాప్యం చేస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి మెడలు వంచేందుకు  పోరాటాలు చేస్తామని హెచ్చరించారు.

Also Read: Harish Rao: తెలంగాణ పోలీసులకు హరీశ్ రావు వార్నింగ్‌.. ఎక్కడ దాక్కున్నా తాటతీస్తాం

'రెండేళ్ల కాలంలో రేవంత్‌ రెడ్డి గ్రామాలకు నయాపైసా ఇయ్యలే. రాబోయే కాలంలో నిధులిస్తుందనే నమ్మకం కూడా లేదు' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై బండి సంజయ్‌ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన సర్పంచ్‌లు కూడా కలిసి వస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి మెడలు వంచి నిధులు తీసుకొచ్చే బాధ్యతను తీసుకుంటామని ప్రకటించారు. అందరూ కలిసి గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని సూచించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Bandi Sanjay kumarBandi Sanjay Vs Revanth ReddyPanchayatraj Fundssarpanch electionsBJP

