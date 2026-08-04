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BRS Party: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి భారీ బూస్ట్‌.. గులాబీ తీర్ధం పుచ్చుకున్న బీజేపీ సర్పంచ్‌లు

BJP Sarpanchs Joins In BRS Party: ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ రోజురోజుకు బలోపేతమవుతుండగా.. తాజాగా బీజేపీ నుంచి వలసలు కొనసాగాయి. బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్‌కు షాక్‌ ఇస్తూ ఓ మండలంలోని సర్పంచ్‌లు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరారు. ఈ చేరికలతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మరింత బలోపేతం కానుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 04, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:33 PM IST
BRS Party: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి భారీ బూస్ట్‌.. గులాబీ తీర్ధం పుచ్చుకున్న బీజేపీ సర్పంచ్‌లు
Image Credit: BRS Party Joinings

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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