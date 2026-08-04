BRS Party Joinings: తెలంగాణ రాజకీయాలు సమూలంగా మారుతున్నాయి. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీ రోజురోజుకు బలం పెంచుకుంటోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవంతో.. రేవంత్ రెడ్డి అడ్డగోలు పరిపాలనతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతానికి కారణంగా నిలుస్తోంది. తాజాగా బీజేపీ నుంచి భారీగా వలసలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ సొంత నియోజకవర్గంలో కాషాయ పార్టీకి భారీ షాక్ తగిలింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గం ఇల్లంతకుంట మండలానికి చెందిన పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ నందినగర్ నివాసంలో ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్ ఆధ్వర్యంలో చేరికలు జరిగాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలో సిరిసేడు సర్పంచ్ కుమార్ -శ్యామల, వంతడువుల సర్పంచ్ రాజేష్ -మాధవి, టేకుర్తి సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా సర్పంచ్లు మాట్లాడుతూ.. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన అభివృద్ధి, సంక్షేమం ప్రజల మనసుల్లో ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరలేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు. బీజేపీ కూడా ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకోకుండా రాజకీయాలకే పరిమితమైందని పేర్కొనడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కాంగ్రెస్, బీజేపీ పాలనలపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత నెలకొందని.. గ్రామస్థాయిలో ఆ రెండు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు బీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తున్నారని బీఆర్ఎస్లో చేరిన బీజేపీ సర్పంచ్లు తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో మరింత మంది నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు బీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రకటించారు. కేసీఆర్ మళ్లీ తెలంగాణకు నాయకత్వం వహించాలని, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్లు వెల్లడించారు. హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం పోరాడుతూ ప్రజల పక్షాన నిలుస్తున్నారని ప్రకటించారు. ఆయన నాయకత్వంపై తమకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని తెలిపారు. కార్యక్రమం లో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ బండ శ్రీనివాస్, నాయకులు వెంకటేష్ పాల్గొన్నారు.