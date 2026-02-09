English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nizamabad Municipal Elections: మూడు పార్టీలకు సవాల్.. ఇందూరు గడ్డపై జెండా పాతేదెవరు..?

Nizamabad Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికలు టీపీసీసీ చీఫ్‌కు సవాల్‌గా మారాయా..! తన సొంత ఇలాకాలో జెండా పాతడం కోసం టీపీసీసీ గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తున్నారా..! కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీ, ఎంఐఎం నుంచి గట్టి పోటీ ఉండటంతో.. త్రిముఖ పోరు నడుస్తోందా..! ప్రస్తుతం బీజేపీనే తమ ప్రత్యర్ధి అని కాంగ్రెస్ అంటోంది..! అటు ఎంఐఎం పార్టీ కూడా మెజారిటీ సీట్లు దక్కించుకునేందుకు ఎంపీ అసదుద్దీన్ రంగంలోకి దిగిపోయారు..! ఇందూరు గడ్డపై కాషాయ జెండా పాతాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు..! ఇలా మూడు పార్టీల పోరులో మేయర్ సీటు ఏ పార్టీకి దక్కబోతోంది..!  

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 9, 2026, 05:21 PM IST

Nizamabad Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు అన్ని పార్టీలకు సవాల్ గా మారాయి. మొత్తం 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లకు జరుగుతున్న ఎన్నికలను అధికార పార్టీ సవాల్ తీసుకుంది. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జిల్లాల పర్యటనతో ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. అటు జిల్లాల్లో కూడా ఇంచార్జ్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రచారంలో దూకుడు చూపిస్తున్నారు. ఇక టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తన సొంత ఇలాకా నిజామాబాద్ లోనే మకాం వేశారు. ఇందూరు గడ్డపై హస్తం పార్టీ జెండా పాతేందుకు వేగంగా పావులు కదుపుతున్నారు. నిజామాబాద్‌లో మొత్తం 66 సీట్లు ఉండగా.. ఇందులో మెజారిటీ సీట్లను దక్కించుకునేందుకు టీపీసీసీ చీఫ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మెజారిటీ సీట్లు దక్కని పక్షంలో ఎంఐఎంతో కలిపి అధికారం దక్కించుకునేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.
 
ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ జిల్లాలో కాషాయ పార్టీ బలంగా ఉంది. నిజామాబాద్ ఎంపీగా ధర్మపురి అరవింద్ కొనసాగుతున్నారు. ఆయన రెండోసారి భారీ మెజారిటీతో ఎంపీగా విజయం సాధించారు. అంతేకాదు.. జిల్లా మొత్తంపై పట్టుసాధించారు. అటు రూరల్ నియోజకవర్గంలోనూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేనే కొనసాగుతున్నారు. కానీ అర్భన్ లో మాత్రం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి ఉన్నారు. అయితే రెండు పార్టీల బలబలాలు సమానంగా ఉండటంతో.. మేయర్ పీఠం ఎవరికి దక్కుతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే తన సొంత ఇలాకాలో  మరోసారి తన పట్టు నిరూపించుకునేందుకు ఎంపీ అరవింద్ కూడా రెడీ అయ్యారు. బీజేపీ అభ్యర్ధులుగా మద్దతుగా ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేయర్ అభ్యర్థి పై ఎంపీ అరవింద్ ఫైర్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ నేతలు మోసగాళ్లు కేటుగాళ్లు అంటూ నిప్పులు చెరిగారు. అంతేకాదు.. నిజామాబాద్ కాంగ్రెస్ మేయర్ అభ్యర్ధి.. 8 కోట్ల రూపాయాల ఆస్తిపన్ను చెల్లించలేదు.. కానీ ఎన్నికల టైమ్ లో పన్ను చెల్లించి ప్రజలను మోసం చేశారని విమర్శలు గుప్పించారు.
 
ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మేయ‌ర్ అభ్యర్థి న‌రేంద‌ర్‌రెడ్డి అని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇటీవల ఆయన ఆస్తి ప‌న్ను వ్యవహారం అధికార పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. ఏక‌కాలంలో 8 కోట్లు క‌ట్టించుకోవ‌డం పార్టీకి అధికార పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. ఇప్పుడు మేయర్ అభ్యర్ధి వ్యవహారాన్ని బీజేపీ తెగ వాడుకుంటోంది. నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్ ఈ ఒక్క అంశాన్ని జనాల్లోకి తీసుకుపోయి కమలం పార్టీకి లాభం జరిగేలా ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. అటు సోష‌ల్ మీడియాలో రీల్స్ రూపంలో గిర్రు గిర్రుమ‌ని తింపుతున్నారు. ఇన్ని ప్రతికూల అంశాల మ‌ధ్య టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పోరాటం సాగిస్తున్నారు. అటు సీఎం రేవంత్ కూడా నిజామాబాద్ కార్పొరేష‌న్ భారం టీపీసీసీ చీఫ్ మీదే పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే టీపీసీసీ చీఫ్ కూడా ఇందూరులోనే మకాం వేసి అభ్యర్ధుల గెలుపును తన భుజాల మీద వేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నారు..
 
ఇక నిజామాబాద్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకునే చాన్స్ లేదని అంటున్నారు. తమ ప్రధాన ప్రత్యర్ధి బీజేపీ అయితే... ఎంఐఎం పార్టీని కూడా ప్రత్యర్ధిగానే భావిస్తామని చెబుతున్నారు. అయితే ఈసారి సింగిల్ గానే కాంగ్రెస్ పార్టీ మేయర్ సీటును దక్కించుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవదంటూ ఎంపీ అరవింద్ విసిరినా సవాల్ తాము స్వీకరించేందుకు రెడీగా ఉన్నామన్నారు. కానీ ఒక్క సీటు గెలిస్తే.. ఎంపీ అరవింద్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. అరవింద్ ఎంపీ అయ్యాక.. తెచ్చిన నిధులెన్నో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. కేవలం రెండేళ్లలో తాము ఎన్ని నిధులు తెచ్చామన్న విషయంపై చర్చించేందుకు రెడీగా ఉన్నామని అంటున్నారు..
 
మరోవైపు ఇందూరు గడ్డపై మెజారిటీ సీట్లు గెలిచేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. నిజామాబాద్ లో మైనారిటీ ఓట్లు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉండటంతో ఆ పార్టీకి కూడా దాదాపు 20 కు పైగా సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అందుకే ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నేరుగా రంగంలోకి దిగిపోయి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తం సీట్లతో పావులొంతు సీట్లను గెలుచుకుంటే.. మేయర్ సీటులో ఎవరు కూర్చునేది తామే డిసైడ్ చేయవచ్చని ఒవైసీ లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. వీలైతే కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని డిప్యూటీ మేయర్ సీటును అయినా దక్కించుకునేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం.. మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ సీటులో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలే ఉంటారని చెప్పడంతో.. రిజల్ట్స్ తర్వాతే.. ఎవరు మేయర్, ఎవరు డిప్యూటీ మేయర్ అనేది తేలనుంది. అయితే మేయర్ సీటుపై కాషాయ పార్టీ కూడా అంతేధీమాగా ఉంది. ఈసారి కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం పార్టీలకు షాక్ ఇచ్చేలా ఎంపీ అరవింద్ ప్రచారం చేస్తున్నారు. అటు గులాబీ పార్టీ కూడా సైలెంట్ ఓటు బ్యాంకుపై గట్టి ఆశలే పెట్టుకున్నట్టు తెలుస్తోంది..
 
మొత్తంమీద నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ లో సీనియర్లు చాలా మందే మంది ఉన్నారు. ఇందులో మాజీ మంత్రులు సుదర్శన్ రెడ్డి, షబ్బీర్ అలీ లాంటి లీడర్లు ఉన్న లాభం లేదన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ఇద్దరు నేతలు నాన్ లోకల్ అని సొంత పార్టీ నేతలే చర్చించుకుంటున్నారు. ఇక ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పెద్దగా ప్రభావం చూపకపోవచ్చని అంటున్నారు. అందుకే ఆన్ని బాధ్యతలను టీపీసీసీ చీఫ్ తన భుజాన వేసుకున్నారని చెబుతున్నారు. అటు ఎంపీ అరవింద్ చాణక్యాన్ని తట్టుకుని.. టీపీసీసీ చీఫ్ ఇందూరును ఎలా హస్తగతం చేసుకుంటారనే మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ మారింది. అయితే  మేయర్ స్థానానికి కావాల్సిన మ్యాజిక్ సీట్లు కాంగ్రెస్ కు వస్తాయా.. ఎక్స్ అఫిషియో మెంబ‌ర్ల‌ను వాడుకున్నా.. మేయ‌ర్‌ను డ్యామ్‌షూర్‌గా గెల‌వ‌గ‌లుగుతామా అనేది మాత్రం కాంగ్రెస్ నేతలకు పెద్ద సవాల్ గా మారింది.
 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

