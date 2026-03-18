Basara IIIT: బాసర త్రిబుల్ ఐటీ విద్యార్ధిని మృతి.. వీసీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన విద్యార్ధులు..

Basara IIIT Student Died News: తెలంగాణలోని నిర్మల్‌ జిల్లా చదవుల తల్లి సరస్వతి దేవి కొలువైన  బాసర ట్రిపుల్‌ ఐటీలో పీయూసీ- 2 చదువుతున్న విద్యార్థిని మృతి చెందిన ఘటన కలకలకం రేపుతుంది. అయితే క్యాంపస్ లోని వీసీ సహా ఇతర స్టాఫ్ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఆమె మృతి చెందినట్లు తోటి విద్యార్థినులు ఆరోపిస్తున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:23 AM IST

బాసర త్రిపుల్  ఐటీలో విద్యార్థిని మృతి చెందిన ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతుంది. విద్యార్ధిని మృతి వెనక  ప్రాథమికంగా సరైన వైద్యం అందించక పోవడమే కారణమంటూ విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. వీసీ నిర్లక్ష్యంతోనే విద్యార్థిని మృతి చెందిందని వీసీ చాంబర్‌ను ముట్టడించారు. 

మెదక్‌ జిల్లా రామచంద్రాపురానికి చెందిన తేజస్విని బాసర ట్రిపుల్‌ ఐటీలో పీయూసీ- 2 చదువుతోంది. తేజస్విని కొద్ది రోజుల క్రితం అనారోగ్యం కారణంగా క్యాంపస్  హాస్పిటల్ లో ట్రీట్‌మెంట్ అందించారు. అయినా తగ్గకపోవడం తో వైద్యం నిమిత్తం ఇంటికి తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచే చికిత్స అందిస్తున్నారు ఆమె తల్లిదండ్రులు. పరిస్థితి మరింత విషమించడంతో హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేశారు. గాంధీ హాస్పిటల్ లో తేజస్విని కి లుకేమియా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. చికిత్స పొందుతూ నిన్న మృతి చెందింది. 

విద్యార్థిని తేజస్విని మృతికి వీసీ గోవర్ధన్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని ఆరోపిస్తూ, వీసీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు విద్యార్థులు. విద్యార్థి మృతికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను బహిరంగ పరచాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో క్యాంపస్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. యూనివర్సిటీ సిబ్బంది విద్యార్థులతో చర్చించగా.. సమస్యల పరిష్కారానికి యాజమాన్యం తక్షణమే స్పందించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్‌ చేశారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

