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RTC Bus Theft: ఆర్టీసీ బస్సు దొంగతనం కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. ఎందుకు దొంగతనం చేశాడో తెలుసా?

Big Twist In RTC Bus Theft Incident: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ బస్సులకు రక్షణ లేకుండాపోయింది. బస్టాండ్‌లో ఆపి ఉన్న బస్సును ఓ దుండగుడు ఎత్తుకెళ్లి బీభత్సం సృష్టించాడు. పోలీసులు ఛేదిస్తున్నా ఆగకుండా నడిపి పలువురిని గాయపర్చాడు. బస్సు చోరీ కేసులో మరో కీలక అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 22, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:48 PM IST
RTC Bus Theft: ఆర్టీసీ బస్సు దొంగతనం కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. ఎందుకు దొంగతనం చేశాడో తెలుసా?
Image Credit: RTC Bus Theft In Telangana

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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