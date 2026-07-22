/RTC Bus Theft: ఆర్టీసీ బస్సు దొంగతనం కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. ఎందుకు దొంగతనం చేశాడో తెలుసా?

RTC Bus Theft: ఆర్టీసీ బస్సు దొంగతనం కేసు తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. పట్టపగలు ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో నిలిపి ఉంచిన బస్సును ఓ దుండగుడు ఎత్తుకెళ్లాడు. తర్వాత బస్సు కోసం వచ్చిన డ్రైవర్, కండక్టర్ బస్సు కనిపించకపోవడంతో నివ్వెరపోయారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు బస్సు కోసం గాలించగా ఓ మార్గంలో దుండగుడు అత్యంత వేగంగా తీసుకెళ్తున్నాడు. అయితే ఇంతకీ బస్సు ఎందుకు ఎత్తుకెళ్లాడో అనే వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో మంగళవారం ఆగి ఉన్న బస్సును ఓ వ్యక్తి ఎత్తుకెళ్లాడు. పోలీసులు నడిరోడ్డుపై నిలబడి అడ్డుకున్నా ఆగకుండా అతడు రయ్మని తీసుకెళ్లాడు. అతడి స్పీడ్కు భయపడిన పోలీసులు వెంటనే మూడు పోలీస్ కాన్వాయ్లతో వెంటపడ్డారు. సినిమా రేంజ్లో మించిన ఈ ఛేజింగ్లో పోలీసులను ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించాడు. అయితే రోడ్డుపై ఏర్పడిన ఒక గుంత కారణంగా బస్సు ఆగిపోవడంతో ఆ దుండగుడు దొరికాడు. లేకపోయి ఉంటే అతడు ఎంత బీభత్సం.. విధ్వంసం సృష్టించేవాడోనని అందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కోరుట్ల బస్టాండ్లో డ్రైవర్ ప్రవీణ్ బస్సును నిలిపి టీ తాగుదామని కండక్టర్తో కలిసి వెళ్లగా.. ధర్మపురి మండలం నాగారం గ్రామానికి చెందిన సాంబయ్య (40) బస్టాండ్కు వచ్చాడు. బస్టాండ్ నుంచి బస్సును తీసి సుమారు 15 కి.మీ. మేర హైవేపై బీభత్సం.. భయానక వాతావరణం సృష్టించాడు. అతికష్టంగా పోలీసులు అతడిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు. అయితే సాంబయ్య బస్సు ఎందుకు ఎత్తుకెళ్లాడని విచారణ చేయగా.. అతడు తాగిన మత్తులో అలా చేశాడని తెలిసింది.
సినిమాను మించిన ఛేజింగ్
టీ తాగి వచ్చిన బస్సు డ్రైవర్ ప్రవీణ్ తన బస్సు ఇన్గేట్ నుంచి బస్సును హైవేపైకి మళ్లించాడని గ్రహించాడు. వెంటనే బస్సు డ్రైవర్ ప్రవీణ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. పోలీసులు రెండు, మూడు చోట్ల బస్సును ఆపేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. అయితే సాంబయ్య ఎంతకు బస్సు ఆపకుండా అత్యంత వేగంగా నడపడంతో పోలీసులు భయపడ్డారు. వెంటనే కోరుట్ల, కథలాపూర్ పోలీసులు అప్రమత్తమై బస్సును వెంబడించారు. మెట్పల్లికి వెళ్లేలోపు సాంబయ్యను పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు. అయితే పట్టుకునే క్రమంలో సాంబయ్య బస్సుతో కోరుట్ల శివారులో ఓ బైక్ను, ఆరపేట వద్ద మరో బైక్ను ఢీకొట్టాడు. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
కోరుట్ల బస్టాండ్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సును దొంగిలించిన దుండగుడు
వేగంగా వెళ్తూ పోలీస్ వాహనాన్ని, పలు వాహనాలను ఢీకొట్టి.. పలువురికి గాయాలు
నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద గుంతలో దిగి ఆగిపోయిన బస్సు
బస్సు దిగి పారిపోతున్న దుండగుడిని పట్టుకున్న పోలీసులు.. మెట్పల్లి… pic.twitter.com/eNzDx0aSKh
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 21, 2026
అనంతరం సాంబయ్య తాను నడుపుతున్న బస్సుతో కథలాపూర్ పోలీసుల వాహనాన్ని ఢీకొట్టాడు. ఈ బస్సును ఎలాగైనా ఆపాలని పోలీసులు నిర్ణయం తీసుకుని గండిహనుమాన్ చెక్ పోస్టు సమీపంలో లారీ, ట్రాక్టర్లను రోడ్డుపై అడ్డంగా ఉంచారు. రోడ్డుకు అడ్డంగా వాహనాలు ఉండడంతో వెంటనే సాంబయ్య బస్సును పక్కకు మళ్లించాడు. అయితే బస్సు రోడ్డు దిగి ఆగిపోయింది. బస్సు ఆగడంతో వెంటనే పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్న సాంబయ్యను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
pic.twitter.com/iutbdkIauO https://t.co/9C5mdMjAx8బస్సు దిగి పారిపోతున్న దుండగుడిని పట్టుకున్న పోలీసులు.. మెట్పల్లి…
నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద గుంతలో దిగి ఆగిపోయిన బస్సు
వేగంగా వెళ్తూ పోలీస్ వాహనాన్ని, పలు వాహనాలను ఢీకొట్టి.. పలువురికి గాయాలు
కోరుట్ల బస్టాండ్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సును దొంగిలించిన దుండగుడు
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 22, 2026