Brs Vemulawada Protest: రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలన వైఫల్యాలతో పాటు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలులో ఘోర నిర్లక్ష్యంపై ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా వెళ్లాలని BRS వేములవాడ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చైర్మన్ లక్ష్మీనరసింహారావు పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.. వేములవాడ నియోజకవర్గ స్థాయి ముఖ్య నాయకులతో పాటు కార్యకర్తలతో నిర్వహించిన విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని భవిష్యత్తు కార్యాచరణను ప్రకటించారు..
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 1000 గడుస్తున్నప్పటికీ ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రధాన వాగ్దానాలు నెరవేరలేదని చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు విమర్శించారు. ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలతో పాటు మోసపూరితమైన వైఖరిని ఎండగట్టేందుకు సెప్టెంబర్ 2 నుంచి వారం రోజులపాటు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. ప్రతి మండలం తో పాటు గ్రామంలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ వినూత్న రీతిలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.
ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు 420కి పైగా హామీలు ఇచ్చి గద్దెనెక్కిన కాంగ్రెస్.. తీర అధికారం దక్కాక వాటిని గాలికొదిలేసిందని ఆయన మండిపడ్డారు.. రైతులతో పాటు మహిళలు, యువత, పడకు బలహీన వర్గాలకు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం నీటి మూటలుగా మారిందని ఆరోపించారు.. పాలన వైఫల్యాలతో పాటు క్షేత్రస్థాయిలో చోటుచేసుకుంటున్న అవినీతి ప్రజల ముందుకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత BRS కార్యకర్తలపై ఉందన్నారు..
రాష్ట్రంలో పాలన పూర్తిగా గాడి తప్పిందని.. పథకాల అమలులో కోతలు విధిస్తూ ప్రజలను వంచిస్తున్నారని చల్మెడ పేర్కొన్నారు.. నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ వైఫల్యం పై కరపత్రాల పంపిణీ తో పాటు రచ్చబండ కార్యక్రమాలు చేపట్టబోతున్నట్లు తెలిపారు. హామీల అమలులో ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని వివరిస్తూ స్థానిక ప్రజలను చైతన్యం చేయడమే కాకుండా.. మండల స్థాయి నాయకులతో పాటు కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయంతో పని చేస్తూ నిరసనలు విజయవంతం చేయాలని కోరారు.. ఈ పోరుబాట ద్వారా ప్రభుత్వం పై ఒత్తిడి తెచ్చి ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాడుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సమావేశంలో నియోజకవర్గ పరిధిలోని పలు మండలాల అధ్యక్షులతో పాటు ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు..
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