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1000 రోజులు దాటినా హామీలు ఎక్కడ? కాంగ్రెస్‌పై చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు ఫైర్..

Brs Vemulawada Protest: ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పథకాలను ఆశ చూపి.. అధికారం పొందిన తర్వాత ఆ పథకాల అమలులో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని వేములవాడ BRS నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ చల్మడి లక్ష్మీనరసింహారావు అన్నారు. ఈ నిర్లక్ష్యంపై త్వరలోనే నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టబోతున్నట్లు తెలిపారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 29, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:43 PM IST
1000 రోజులు దాటినా హామీలు ఎక్కడ? కాంగ్రెస్‌పై చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు ఫైర్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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