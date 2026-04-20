  Harish rao: జగిత్యాల కేసీఆర్ మీటింగ్ వేళ ఢిల్లీకి ట్రబుల్ షూటర్ హరీష్ రావు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Harish rao visits delhi:  పార్టీ ఫిరాయింపులు, కాళేశ్వరం కేసుల నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుతో పార్టీ బీఆర్ఎస్ నేతలు ఢిల్లీకి వెళ్లడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:14 PM IST
Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నుంచి ఎక్కువ ఆశించకూడదా? జీతాలు కేవలం 13 నుంచి 14 శాతం మాత్రమే పెరుగుతాయా?
7
8th pay commission latest updates 2026
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నుంచి ఎక్కువ ఆశించకూడదా? జీతాలు కేవలం 13 నుంచి 14 శాతం మాత్రమే పెరుగుతాయా?
Vijay Sangeetha Divorce: విజయ్ భార్య 250 కోట్లు అడిగితే ఆఖరికి ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా..? మరి ఇంత అన్యాయమా..!
5
Vijay Divorce
Vijay Sangeetha Divorce: విజయ్ భార్య 250 కోట్లు అడిగితే ఆఖరికి ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా..? మరి ఇంత అన్యాయమా..!
DA Hike: లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పు.. 2శాతం డీఏ పెంపుతో మీ అకౌంట్‌లో పడే అమౌంట్ ఎంతో చూడండి..!!
5
DA hike
DA Hike: లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పు.. 2శాతం డీఏ పెంపుతో మీ అకౌంట్‌లో పడే అమౌంట్ ఎంతో చూడండి..!!
IPL 2026: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కి మరో ఎదురు దెబ్బ.. జట్టు నుండి మరో స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్
5
Ayush Mhatre
IPL 2026: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కి మరో ఎదురు దెబ్బ.. జట్టు నుండి మరో స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్
Brs Harish rao visits delhi amid kaleshwaram commission verdict: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం రసవత్తరంగా మారాయి.  ఒకవైపు కేసీఆర్ జగిత్యాల సభలో ఈరోజు హజరుకానున్నారు.  జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ తో ఉన్న నాలుగు దశబ్దాల  అనుబంధంను వదులుకుని మరీ బీఆర్ఎస్ కండువ కప్పుకొనున్నారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం మేడిగడ్డను సందర్శించనున్నారు. ఇద్దరి బహిరంగ సభలు ఇంచు మించు ఒకే సమయంలో జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో  సీఎం, మాజీ సీఎంలు ఏంమాట్లాడతారనేదానిపై నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొంది.

ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుతో పాటు, బి. వినోద్ కుమార్ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు వద్దిరాజు రవిచంద్ర గారు ఈరోజు సాయంత్రం ఢిల్లీలో సీనియర్ న్యాయవాదులతో సమావేశం కానున్నారు.   కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో అవకతవకలపై విచారణ  నిమిత్తం ఏర్పాటైన జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను సవాల్ చేస్తు బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అసలైతే ఈ తీర్పు ఏప్రిల్ 8న హైకోర్టు వెల్లడించాల్సి ఉంది. కానీ గత విచారణలో తీర్పును ఎల్లుండికి వాయిదా వేసింది.

Read more: CM Revanth reddy: నితీష్, షిండేలకు పట్టిన గతే చంద్రబాబుకు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

తెలంగాణ హైకోర్టులో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పై తుదితీర్పు ఏప్రిల్ 22న వెలువడించనుంది. ఈ క్రమంలో తీర్పు కనుకు నెగెటివ్గా వస్తే దీనిపై మరల సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసేలా సీనియర్ లాయర్లతో చర్చించడం కోసం ఢిల్లీకి వెళ్లారు.  కేసీఆర్ సభ ఉన్న కూడా  , హరీష్ రావు  ఢిల్లీకి వెళ్లడం ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

