Brs ktr: సింహంబైటకు వస్తుంటే.. గుంట నక్కల గుండెల్లో దడపుడ్తుంది.. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Brs ktr slams on cm revanth reddy over jagtial kcr mega Public meeting: తెలంగాణ రాజకీయాలు సమ్మర్లో మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అందరు కూడా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఏప్రిల్ 20న హజరయ్యే జగిత్యాల గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ సభలో కేసీఆర్ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తారన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు కేసీఆర్ సభకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా అడ్డుకొవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. జగిత్యాల వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డు పనుల కోసం పెద్ద గొయ్యిని తవ్వారు. రెండెళ్ల తర్వాత ఈ పనులు చేయడం కాంట్రవర్సీగా మారింది. ఇక మరోవైపు ఏప్రిల్ 20న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ దగ్గరకు వెళ్లనున్నారు.
దీనిపై తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు జగిత్యాల వెళ్లి సభ ఏర్పాట్లను ఎంత వరకు వచ్చాయో వెళ్లి చూశారు. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. సీఎం రేవంత్ కు హైట్ మాత్రమే కాదు..దిమాఖ్ కూడా చిన్నదేనని సెటైర్లు వేశారు. సింహం బయటికి వస్తుందంటే గుంట నక్కల గుండెల్లో దడ పుడుతుందన్నారు.
కేసీఆర్ గారు జగిత్యాలలో సభ పెడతానంటే ఆ సభను అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్ నాయకులు చిల్లర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. మేడిగడ్డ పోయేందుకు రెండేళ్లుగా రేవంత్ రెడ్డికి సమయం లేదు కానీ కేసీఆర్ గారు సభ పెట్టిన రోజే వెళ్తున్నాడని పంచ్ లు వేశారు. సీఎం రేవంత్ చిల్లర రాజకీయాలకు తెరతీశాడన్నారు.
ఆ రోజున కేసీఆర్ ఎక్కడ హైలేట్ అవుతారో అని ఆగమేఘాల మీద మేడిగడ్డకు వెళ్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అంటే సగం మీడియాలు, పేపర్లలో పడాలని కాంగ్రెస్ కుటిల ప్రయత్నాలు చేస్తుందన్నారు. ఆరుగ్యారంటీల అమలు విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రజల్ని మోసం చేసిందన్నారు. ఈ క్రమంలో జగిత్యాలలో జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోచేరబోతున్న నేపథ్యంలో ఆయనతో భేటీ అయి సభ ఏర్పాట్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మరోవైపు.. జగిత్యాలలో తన పర్యటనలో గాయపడిన జర్నలిస్టు మిత్రుడికి నయం అయ్యేవరకు అన్ని రకాలుగా ఆదుకునే బాధ్యత మాదన్నారు.
అలాగే మీడియా మిత్రుల సామాగ్రి ధ్వంసం అయిందని తెలిసిందని, వాటి ఖర్చులు కూడా భరిస్తామని కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు. అదే విధంగా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య లోక్ సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలను రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటి వరకూ ఖండించలేదన్నారు. బడే భాయ్కి కోపం వస్తదని ఖండించలేదా?. అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. డీలిమిటేషన్ పై రేవంత్ ది హైబ్రీడ్ మోడల్ కాదని, అది ఒక క్రాస్ బ్రీడ్ మోడల్ అని సెటైర్ లు వేశారు.
అసలు బీజేపీ నేతలతో రేవంత్ రెడ్డి రిలేషన్ ఏంటని హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు.
కాంగ్రెస్, బీజేపీలు కలిసి ఈ దేశ మహిళలకు అన్యాయం చేశారన్నారు. మహిళా బిల్లుకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇవ్వలేదని, కాంగ్రెస్ నాయకుల ఇళ్లు ముట్టడించండని బీజేపీ వాళ్లంటారని, ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ఏమో కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ ఇంటికి టిఫిన్ చేయడానికి పోయాడని హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు. జగిత్యాలలో ఎక్కడ చూసిన పండగ వాతావరణం కన్పిస్తుందన్నారు.
