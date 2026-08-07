/రూ. 470 కోట్ల అప్పు ఎలా తీరింది?.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేపై BRS ప్రజెంటేషన్!

Mla Prem Sagar Rao News: మంచిర్యాల జిల్లాలో స్థానిక కన్వెన్షన్ హాల్ వేదికగా BRS నాయకులు విసిరిన డాక్యుమెంటరీ ఆస్ట్రాన్ దెబ్బకు అధికార కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఆర్థిక ముసుగులు తొలగిస్తూ.. ఆయన అక్రమ సంపాదనల చిట్టాను ఆధారాలతో సహా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా BRS నేత నడిపల్లి విజిత్ రావు విశ్లేషించిన తీరు ప్రజలను, రాజకీయ శ్రేణులను ఆశ్చర్యపరిచేలా చేస్తోంది..
ఈ మైండ్ బ్లాకింగ్ కార్యక్రమానికి BRS పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్.ఎస్. ప్రవీణ్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై.. సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. శాసనసభ్యుడిగా గెలిచిన కేవలం రెండేళ్ల స్వల్ప వ్యవధిలోనే ప్రేమ్ సాగర్ రావు దాదాపు 470 కోట్ల రూపాయల భారీ బ్యాంకు రుణాలను ఏ విధంగా చెల్లించారో చెప్పాలని RSP నిలదీశారు.
మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న దోపిడీ విధానాలపై విరుచుకుపడిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్.. ఈ భారీ మనీ లాండరింగ్పై వెంటనే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులతో లోతైన దర్యాప్తు జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. లిక్కర్ మాఫియా, విచ్చలవిడి ఇసుక దందా, పేదల భూమి కబ్జాలు, గ్యాంగ్ వార్లతో పాటు చివరికి ఐటీ హబ్ పేరుతో సాగిన నయా దోపిడీలన్నీ ఈ భారీ మనీ లాండరింగ్కు మూలాలని ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
ముఖ్యంగా, ఎమ్మెల్యే PSR ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఉర్మిక కంపెనీ.. దక్కన్ కంపెనీల వెనుక ఉన్న ఆర్థిక క్రయవిక్రయాల వ్యవహారాలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు తక్షణమే దృష్టి సారించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేకుండా రూ.470 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేసిన బ్యాంకుల తీరుపై కూడా ఈడీ, సీబీఐ విచారణ జరిపి అసలు సూత్రధారులను బయటకు తీయాలన్నారు.
ఈ సందర్భంగా RS ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో చట్టం తన రూపురేఖలను కోల్పోయి ఆటవిక రాజ్యం నడుస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మాఫియా డాన్లు షాడో ఎమ్మెల్యేలుగా మారి నియోజకవర్గాలను శాసిస్తున్నారని విమర్శించారు. మంచిర్యాల ప్రస్తుతం KGF సినిమా తరహా మాఫియా సామ్రాజ్యాన్ని తలపిస్తోందని.. నియోజకవర్గ వనరులను దోచుకుంటున్న MLA పిఎస్ఆర్ పేరును దేశంలోనే ప్రముఖ ఆర్థిక నేరస్థుల జాబితాలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు.
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