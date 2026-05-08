/Vemulawada: పాడి కౌశిక్ రెడ్డిపై దాడికి నిరసనగా.. వేములవాడ BRS భారీ ధర్నా!

Brs Protest Vemulawada Telugu News: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని BRS నాయకుల పై వరసగా జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ గులాబీ శ్రేణులు ప్రత్యేకమైన ముట్టడి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. కరీంనగర్ లోని ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి పై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తూ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలోని టిఆర్ఎస్ నాయకులతో పాటు కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో BRS నాయకులపై జరుగుతున్న దాడులను ఖండించారు.
వేములవాడలోని ప్రధాన కూడలి అయిన తెలంగాణ చౌకు వద్ద BRS ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బిజెపి గుండాల్లారా ఖబర్దార్ అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు. అనంతరం తెలంగాణ చౌక్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు భారీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. కరీంనగర్లోని ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి పై జరిగిన దాడిని వారు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది కేవలం దాడి మాత్రమే కాదని ఆయనను చంపేందుకు జరిగిన కుట్ర అని నేతలు ఆరోపించారు..
ఈ సందర్భంగా BRS నాయకులు మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని విమర్శించారు. ఒక ఎమ్మెల్యే స్థాయి నాయకుడికి రక్షణ లేకపోతే.. సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ బిజెపిలో కుమ్మక్కై బీఆర్ఎస్ నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.. కేంద్రమంత్రి, స్థానిక ఎంపీ బండి సంజయ్ పై BRS నేతలతో పాటు కార్యకర్తలు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కరీంనగర్ నడిబొడ్డున గంతో దొంగతనాలు జరుగుతున్న కేంద్రమంత్రి పట్టించుకోవడంలేదని.. పైగా రౌడి రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాజకీయ చర్చలు అభివృద్ధిపై జరగాలి తప్ప.. భౌతిక దాడులకు దిగడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని హెచ్చరించారు..
అంతేకాకుండా పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వాహనంతో పాటు క్యాంపు కార్యాలయం పై జరిగిన దాడికి బాధ్యులు బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలని.. BRS నాయకురాలు పావని గౌడ్ పై దాడికి ప్రయత్నించిన వారిపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. ప్రతిపక్ష నాయకులకు రక్షణ కల్పించడంలో వైఫల్యానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.. శాంతియుత తెలంగాణలో హింసకు తావు లేదని.. దాడులు కొనసాగితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని ఉదృతం చేస్తామని వేములవాడ BRS శ్రేణులు హెచ్చరించారు.
