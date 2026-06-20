Vemulawada Chalmeda Laxminarsimha Rao: రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులపై కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ.. వారిని తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలు చేస్తోందని.. బీఆర్ఎస్ నాయకులు మండిపడ్డారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలోని మండిపడ్డారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలోని బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ ఇంచార్జి చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహరావు నివాసంలో నియోజకవర్గ ముఖ్య కార్యకర్తల మీడియా సమావేశం శనివారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నాయకులు కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలను ఎండగట్టారు.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాలను ఎత్తిచూపుతూ మండిపడ్డారు..
కేసీఆర్ పాలనే రైతులకు శ్రీరామరక్ష..
బీఆర్ఎస్ హయాంలో కెసిఆర్ రైతులకు అండగా నిలిచి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అందించారని నాయకులు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆనాడు కల్లాల్లో పోసిన వడ్లను.. తడిసిన ధాన్యాన్ని చివరి గింజ వరకు ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసిందని చెప్పారు.. కెసిఆర్ దార్శనికత వల్లే కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా రెండు కోట్ల 30 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందిందని.. కానీ ఇప్పుడు రేవంత్ సర్కార్ కాలేశ్వరంపై నీచమైన రాజకీయాలు చేస్తూ రైతులకు సాగునీరు అందించకుండా చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చారు.
అబద్ధాల ఆరు గ్యారెంటీలు.. యూరియాకు చెప్పుల క్యూలు..
అబద్దాలతో గద్దెనెక్కిన రేవంత్ సర్కార్.. ఆర్ గ్యారంటీలను అమలు చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమైందని.. నాడు కెసిఆర్ పాలనలో సంతోషంగా ఉన్న రైతులు.. నేడు కాంగ్రెస్ రాక్షస పాలనలో కన్నీరు పెడుతున్నారని వేములవాడ BRS నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.. యూరియా కోసం వ్యాపులు పెట్టడం కాంగ్రెస్ అసమర్ధతకు నిదర్శనమని ఎద్దేవ చేశారు.. రైతులు స్మార్ట్ఫోన్స్లో యూరియా ఎలా బుక్ చేసుకుంటారని ప్రశ్నించారు. యూరియా కోసం రైతులు చెప్పులు లైన్లో పెట్టే దుస్థితి మళ్ళీ వచ్చిందని ధ్వజమెత్తారు..
హామీలు ఏమాయె? ప్రభుత్వ విప్కు ప్రశ్నల వర్షం..
రైతులకు ఇస్తామన్న బోనస్ ఏమైంది? పంట పెట్టుబడి సహాయం రైతుబంధు అసలు ఇస్తారా లేదా? అని నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.. కేంద్రం ప్రకటించే పంటలనే కొంటామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం సిగ్గుచేటు అన్నారు.. స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాసకు ఇక్కడి రైతుల గోస కనిపించడం లేదని ప్రశ్నించారు.. పంటలు వేసే సమయానికి సాగునీరు ఇస్తారో లేదో సమాధానం చెప్పాలన్నారు.. రైతులను అనాధలను చేయాలని చూస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా BRS ఎల్లప్పుడు అండగా ఉంటుందని.. ప్రజలంతా మళ్ళీ కేసీఆర్ పాలనను కోరుకుంటున్నారని నాయకులు స్పష్టం చేశారు..
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