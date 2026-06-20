Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /Vemulawada: కాంగ్రెస్ రాక్షస పాలనలో రైతన్నల కన్నీరు.. రేవంత్ సర్కార్‌పై BRS ఫైర్!

Vemulawada: కాంగ్రెస్ రాక్షస పాలనలో రైతన్నల కన్నీరు.. రేవంత్ సర్కార్‌పై BRS ఫైర్!

Congress Failures In Telangana: వేములవాడ పట్టణంలో BRS ఇన్చార్జి చల్మడ లక్ష్మీనరసింహారావు నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో భారీ ఎత్తున కార్యకర్తలు పాల్గొని కాంగ్రెస్ పాలనలో జరుగుతున్న వైఫల్యాలను ఎండగట్టారు.. అంతేకాకుండా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:25 PM IST
Vemulawada: కాంగ్రెస్ రాక్షస పాలనలో రైతన్నల కన్నీరు.. రేవంత్ సర్కార్‌పై BRS ఫైర్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కాంగ్రెస్ రాక్షస పాలనలో రైతన్నల కన్నీరు.. రేవంత్ సర్కార్‌పై BRS ఫైర్!
vemulawada5 min ago
2
FIFA World Cup 202617 min ago
3
samantha29 min ago
4
FIFA World Cup 202639 min ago
5
Bandi Bhagirath case59 min ago