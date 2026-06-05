/Karimnagar: కరీంనగర్ మైనింగ్ శాఖలో సీఐడీ మెరుపు దాడులు.. పదేళ్ల రికార్డుల స్కాన్..

Mining Department Cbcid Raids: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న గ్రానైట్ అక్రమాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పరిధిలోని మైనింగ్ శాఖ కార్యాలయంలో సీబీసీఐడీ (CBCID) అధికారులు మెరుపు తనిఖీలు చేపట్టారు. కరీంనగర్ మైనింగ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కార్యాలయానికి చేరుకున్న ప్రత్యేకమైన బృందాలు.. అక్కడి కీలక రికార్డులతో పాటు ఫైలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు విశ్వాసనీయ సమాచారం. గత కొంతకాలంగా గ్రానైట్ పారిల్లో భారీగా అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అన్న ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో ఈ విచారణ ప్రారంభం కావడం మైనింగ్ రంగంలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
2014 నుంచి రికార్డులు స్క్రీనింగ్..
ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా అధికారులు ప్రధానంగా గత పదేళ్ల కాలానికి సంబంధించిన రికార్డులపై దృష్టి సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. 2014 నుంచి ఇప్పటివరకు జిల్లాల్లో జరిగిన గ్రానైట్ లీజులతో పాటు వాటి బదిలీల వ్యవహారాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రధానంగా అధికారులు కొన్ని విషయాలపై సమగ్రంగా ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరిగిన క్వారీ లీజుల బదిలీలతో పాటు ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన కోట్లాది రూపాయల రాయల్టీని కొందరి వ్యాపారులు అధికారులు కుమ్మక్కై ఎలా గండి కొట్టారని కోణాన్ని పరిశీలిస్తున్నారట..
అక్రమంగా గ్రానైట్ తవ్వకాలు..
అంతేకాకుండా లీజు పరిధి దాటి.. ప్రభుత్వ భూముల్లో అక్రమంగా జరిపిన గ్రానైట్ తవ్వకాలతో పాటు వే పర్మిట్లు లేకుండా తక్కువ పరిమాణాన్ని చూపిస్తూ భారీ ఎత్తున జరిగిన గ్రానైట్ రవాణా వ్యవహారాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.. గతంలో విజిలెన్స్ అండ్ ఇన్ఫోసిమెంట్ విభాగం ఇచ్చిన నివేదికలను ఆధారంగా చేసుకుని సిఐడి ఈ విచారణను వేగవంతం చేసింది. వాస్తవానికి క్వారీల నుంచి తరలిన గ్రానైట్ పరిమాణానికి.. ప్రభుత్వానికి చెల్లించిన సీనరేజ్ సొమ్ముకు మధ్య భారీగా వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. రేపుల ద్వారా విదేశాలకు ఎగుమతి అయిన కంటైనర్ల వివరాలతో పాటు ఇక్కడ రికార్డులను సరి సరిపోల్చే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమైనట్లు సమాచారం..
ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి..
తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా సరే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని.. మైనింగ్ రికార్డులన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి.. ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొట్టిన అధికారులపై, వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సిఐడి ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.. ఈ తనిఖీల నేపథ్యంలో ఉమ్మడి జిల్లాలోని పలువురు ప్రముఖ గ్రానైట్ వ్యాపారులు, మైనింగ్ శాఖకు చెందిన కొందరు ఉన్నతాధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి.. రానన్న రోజుల్లో ఈ కేసులో మరికొన్ని సంచలన నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి..
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