  • Vemulawada: నాణ్యత లేని పనులు.. అదుపులేని అవినీతి.. వేములవాడ అభివృద్ధిపై చల్మెడ ధ్వజం..

Chalmeda Lakshmi Narasimha Rao: BRS వేములవాడ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు రాజన్న క్షేత్రం పునర్నిర్మాణంలో జరుగుతున్న అవినీతి అక్రమాలపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. శనివారం ఆయన స్థానిక విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కొన్ని కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 25, 2026, 02:35 PM IST

Trending Photos

Gold Mines In India: దేశంలో 7 అతిపెద్ద బంగారు గనులు ఏవి? ఎన్ని టన్నులు బంగారు ఉత్పత్తి చేస్తుంది?
8
Gold mines
Gold Mines In India: దేశంలో 7 అతిపెద్ద బంగారు గనులు ఏవి? ఎన్ని టన్నులు బంగారు ఉత్పత్తి చేస్తుంది?
Ritika Nayak Photos: ఆకాశం నుంచి దిగొచ్చిన అప్సరసలా ఉంది..ఇన్నాళ్లు ఈ అందం ఎక్కడ దాచావు బ్యూటీ!
8
Ritika Nayak
Ritika Nayak Photos: ఆకాశం నుంచి దిగొచ్చిన అప్సరసలా ఉంది..ఇన్నాళ్లు ఈ అందం ఎక్కడ దాచావు బ్యూటీ!
Bollywood Beauties: బీచ్‌వేర్‌లో అదుర్స్ అనిపిస్తున్న బీ టౌన్ హీరోయిన్స్ గ్లామరస్ ఫోటోస్.. నెట్టింట వైరల్..
7
top bollywood actresses in bikini photos
Bollywood Beauties: బీచ్‌వేర్‌లో అదుర్స్ అనిపిస్తున్న బీ టౌన్ హీరోయిన్స్ గ్లామరస్ ఫోటోస్.. నెట్టింట వైరల్..
Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!
6
Gold price today India
Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!
Chalmeda Lakshmi Narasimha Rao Latest News: రాజన్న క్షేత్రం వేములవాడలో జరుగుతున్న అవినీతి అక్రమాలపై బిఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు నిప్పులు చెరిగారు. శనివారం స్థానిక విలేకరులతో నిర్వహించిన చిట్‌చాట్‌లో ఆయన పలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నియోజకవర్గంలో సాగుతున్న పాలనతో పాటు ఆలయ అభివృద్ధి పేరుతో జరుగుతున్న జాప్యం, అధికారుల తీరుపై ఆయన సూటిగా విమర్శలు గుప్పించారు. 

వేములవాడ రాజన్న ఆలయ అభివృద్ధి కేవలం కాగితాలకే పరిమితమైందని.. క్షేత్రస్థాయిలో భక్తులకు ఒరిగేదేమీ లేదని చల్మెడ మండిపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఆలయానికి భక్తులు సమర్పించే కోడల రక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వంతో పాటు యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని ధ్వజమెత్తరు.. కోడెలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని.. గడ్డి కొనుగోలులో పెద్ద ఎత్తున స్కామ్ జరుగుతోందని.. తరచుగా కోడెలకు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నప్పటికీ పట్టించుకునే నాధులే కరువయ్యారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అభివృద్ధి పనులను తాను ఎన్నడూ అడ్డుకోనని.. అయితే అభివృద్ధి పేరుతో ప్రజల సొమ్మును దుర్వినియోగం చేస్తే ఊరుకోబోమని చల్మెడ స్పష్టం చేశారు.. వారు ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే మాట్లాడుతున్నారని.. నిర్మాణాల్లో కనీస నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించడం లేదని.. అభివృద్ధి జరగాలి కానీ అందులో అవినీతికి తావు ఉండకూడదని  ఆయన అన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ టిఆర్ఎస్ నేతలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసేలా వ్యవహరించడం సరికాదని ఆయన హితవు పలికారు.

నాయకుల్లో నిజాయితీతో పాటు దమ్ముంటే అధికారులు తప్పులు చేసే ధైర్యం చేయలేరని వ్యాఖ్యానించారు. తన కార్యకర్తలకు నాయకులకు, ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు.. వేములవాడలో జరుగుతున్న ప్రతి అక్రమానికి సంబంధించిన సాక్షాలు తన వద్ద ఉన్నాయని.. అతి త్వరలోనే వాటిని బహిర్గతం చేస్తామని చెల్మెడ హెచ్చరించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర కీలకమని, ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఉంటూ వాస్తవాలను నిర్భయంగా రాయాలని కోరారు. అలాగే జర్నలిస్టుల సమస్యల పరిష్కారానికి.. వారి సంక్షేమానికి తాను ఎల్లప్పుడూ తోడ్పాటు అందిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

Also Read: Child Acid Drink: తోటి కోడళ్ల పంచాయితీ.. బాలుడితో యాసిడ్‌ తాగించిన తోటి కోడలు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

