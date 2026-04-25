Vemulawada: నాణ్యత లేని పనులు.. అదుపులేని అవినీతి.. వేములవాడ అభివృద్ధిపై చల్మెడ ధ్వజం..

Chalmeda Lakshmi Narasimha Rao Latest News: రాజన్న క్షేత్రం వేములవాడలో జరుగుతున్న అవినీతి అక్రమాలపై బిఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు నిప్పులు చెరిగారు. శనివారం స్థానిక విలేకరులతో నిర్వహించిన చిట్చాట్లో ఆయన పలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నియోజకవర్గంలో సాగుతున్న పాలనతో పాటు ఆలయ అభివృద్ధి పేరుతో జరుగుతున్న జాప్యం, అధికారుల తీరుపై ఆయన సూటిగా విమర్శలు గుప్పించారు.
వేములవాడ రాజన్న ఆలయ అభివృద్ధి కేవలం కాగితాలకే పరిమితమైందని.. క్షేత్రస్థాయిలో భక్తులకు ఒరిగేదేమీ లేదని చల్మెడ మండిపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఆలయానికి భక్తులు సమర్పించే కోడల రక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వంతో పాటు యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని ధ్వజమెత్తరు.. కోడెలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని.. గడ్డి కొనుగోలులో పెద్ద ఎత్తున స్కామ్ జరుగుతోందని.. తరచుగా కోడెలకు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నప్పటికీ పట్టించుకునే నాధులే కరువయ్యారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అభివృద్ధి పనులను తాను ఎన్నడూ అడ్డుకోనని.. అయితే అభివృద్ధి పేరుతో ప్రజల సొమ్మును దుర్వినియోగం చేస్తే ఊరుకోబోమని చల్మెడ స్పష్టం చేశారు.. వారు ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే మాట్లాడుతున్నారని.. నిర్మాణాల్లో కనీస నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించడం లేదని.. అభివృద్ధి జరగాలి కానీ అందులో అవినీతికి తావు ఉండకూడదని ఆయన అన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ టిఆర్ఎస్ నేతలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసేలా వ్యవహరించడం సరికాదని ఆయన హితవు పలికారు.
నాయకుల్లో నిజాయితీతో పాటు దమ్ముంటే అధికారులు తప్పులు చేసే ధైర్యం చేయలేరని వ్యాఖ్యానించారు. తన కార్యకర్తలకు నాయకులకు, ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు.. వేములవాడలో జరుగుతున్న ప్రతి అక్రమానికి సంబంధించిన సాక్షాలు తన వద్ద ఉన్నాయని.. అతి త్వరలోనే వాటిని బహిర్గతం చేస్తామని చెల్మెడ హెచ్చరించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర కీలకమని, ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఉంటూ వాస్తవాలను నిర్భయంగా రాయాలని కోరారు. అలాగే జర్నలిస్టుల సమస్యల పరిష్కారానికి.. వారి సంక్షేమానికి తాను ఎల్లప్పుడూ తోడ్పాటు అందిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి