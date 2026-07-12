/Vemulawada: CM రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై చల్మెడ ఫైర్‌..

Chalmeda Laxmi Narasimha Rao: అవగాహన లోపంతోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైతాంగాన్ని ఘోరంగా మోసం చేస్తోందని.. రైతులకు సాగునీరు అందించడంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైందని BRS పార్టీ వేములవాడ నియోజకవర్గ ఇంచార్జి చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ రూరల్ మండలం హనుమాజీపేట గ్రామంలో నిర్వహించిన BRS పార్టీ కార్యకర్తల విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు.
KTR, హరీష్ రావులపై సీఎం వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం..
తెలంగాణలో సాగునీటి నిర్వహణను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గాలికొదిలేసిందని చల్మెడ విమర్శించారు.. BRS వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావులపై CM రేవంత్ రెడ్డి తన హోదాను మరచి అనవసరమైన.. అనుచితమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు.. రైతుల పక్షాన నిలబడి నీళ్లు అడుగుతున్న BRS నేతలపై కక్ష పెంచుకొని.. పంతాల కోసం రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని ఇబ్బందులపాలు చేయడం దుర్మార్గమన్నారు..
రైతులకు సాగునీరు ఎప్పుడు అందిస్తారని నిన్నటి ప్రెస్ మీట్లో ఓ విలేఖరి ప్రశ్నిస్తే.. కేటీఆర్, హరీష్ రావుల రక్తంతో పంటలను తడుపుతానని ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం అత్యంత శోచనీయమని చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు అన్నారు. రైతుల పొలాలకు కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ నుంచి నీళ్లు విడుదల చేసి ఆదుకోవాలని తాము డిమాండ్ చేస్తుంటే.. రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం తనకు ఇష్టమచ్చిన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారని చల్మెడ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.. రైతులకు నీళ్లివ్వమంటే మమ్మల్ని కోసి.. మా రక్తాన్ని పంటలపై చల్లుతానని అనడం ఒక ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాల్సిన భాషేనా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు రేవంత్ రెడ్డి దిగజారుడు రాజకీయాలకు అద్దం పడుతున్నాయని విమర్శించారు.
కక్ష సాధింపులు మానుకోవాలని డిమాండ్..
ఇకనైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్షాలపై కక్ష సాధింపు చర్యలు మానుకోవాలని చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు డిమాండ్ చేశారు.. రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి.. ఎండిపోతున్న పంట పొలాలను రక్షించడానికి తక్షణమే సాగునీరు విడుదల చేయాలని స్పష్టం చేశారు.. రైతుల పొట్ట కొడితే వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి తగిన బుద్ధి చెబుతారని ఆయన హెచ్చరించారు.. ఈ సమావేశంలో స్థానిక BRS నాయకులతో పాటు భారీ సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
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