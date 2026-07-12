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Vemulawada: CM రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై చల్మెడ ఫైర్‌..

Vemulawada: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైతాంగాన్ని ఎంతగానో మోసం చేస్తోందని BRS నేత చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఆయన ఖండించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:43 PM IST
Vemulawada: CM రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై చల్మెడ ఫైర్‌..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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