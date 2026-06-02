/Karimnagar: రేవంత్ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం.. కరీంనగర్ గ్రానైట్ మాఫియాపై సీఐడీ ఉక్కుపాదం!

Karimnagar Mining Scams: తెలంగాణలో గత పది ఏళ్ల BRS పాలనలో జరిగిన మైనింగ్ అక్రమాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉక్కు పాదం మోపెందుకు సిద్ధమవుతోంది. అసెంబ్లీ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనతో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సిఐడి రంగంలోకి దిగింది. 2014 నుంచి కరీంనగర్ జిల్లాలో సాగిన గ్రానైట్ అక్రమాల తవ్వకాలతో పాటు రవాణాపై సిఐడి అధికారులు తమ దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. మైనింగ్ శాఖ సమర్పించిన రహస్య నివేదిక ఆధారంగా జిల్లాకు చెందిన పలువురు ప్రముఖ గ్రానైట్ వ్యాపారులతో పాటు కీలక రాజకీయ నేతలపై ప్రత్యేకమైన ఎఫ్ఐఆర్లు (FIRs) నమోదు చేసేందుకు సిఐడి సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు విశ్వసినీయ సమాచారం..
వందల కోట్ల దోపిడి..
కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నంతో పాటు మానకొండూర్, కరీంనగర్ రూరల్ మండలాల్లో క్వారీల్లో అనుమతులకు మించి భారీ తవ్వకాలు జరిపినట్లు మైనింగ్ శాఖ తన నివేదికలో పేర్కొంది. నకిలీ రవాణా పత్రాలు సృష్టించడమే కాకుండా ఎలాంటి రాయల్టీ చెల్లించకుండా వేలాది క్యూబిక్ మీటర్ల గ్రానైట్ కాంబినేషన్ కేంద్రాలకు, ఓడరేవుల ద్వారా విదేశాలకు తరలించినట్లు తేలింది.. పర్యావరణ నిబంధనలను తుంగలోకి తొక్కేసి.. ప్రభుత్వ ఖజానాకు వందల కోట్ల రూపాయల మేర గండి కొట్టినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో స్పష్టమైంది..
ఇప్పటికే కరీంనగర్ కు చెందిన టాప్ 5 గ్రానైట్ ఏజెన్సీల జాబితాను సిఐడి సిద్ధం చేసింది. గత ప్రభుత్వంలో చక్రం తిప్పిన ఒక కీలక నేత ప్రధాన అనుచరులే.. ఈ అక్రమాల్లో సూత్రధారులని ప్రచారం జరుగుతోంది. మైనింగ్ అధికారుల అండదండలతోనే.. ఈ ఖజానా దోపిడీ సాగిందనే కోణంలో ఆ శాఖకు చెందిన కొందరు అధికారుల పాత్రలపై సిఐడి విచారణ జరపబోతోంది.. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో కరీంనగర్ మైనింగ్ అక్రమాలపై ఒకటి రెండు రోజుల్లో అధికారికంగా కేసులు నమోదు కాబోతున్నాయి. దీంతో జిల్లాలోని గ్రానైట్ వ్యాపారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. సిఐడి తదుపరి చర్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది ఇప్పుడు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది..
ఇదిలా ఉంటే.. కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఎక్కువగా గ్రానైట్ వ్యాపారులంతా గత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వారు కావడంతో.. తప్పకుండా వారిపై కేసులు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో మాజీ MLAలతో పాటు ఇతర బడానేతలే ఉండడం విశేషం.. అయితే, సిఐడికి సంబంధించిన దర్యాప్తు ఎంతవరకు పారదర్శకంగా జరుగుతుందనేది చూడాల్సిందే..
