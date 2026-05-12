/Vemulawada: దక్షిణ కాశికి పూర్వవైభవం.. CM రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో వేములవాడ మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు..

Vemulawada Temple Latest News: దక్షిణ కాశిగా పేరుగాంచిన వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థాన అభివృద్ధిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిని సారించింది. ఆలయ పునర్నిర్మాణంతో పాటు భక్తులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి వసతులను కల్పించడమే లక్ష్యంగా వేములవాడ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని ప్రభుత్వం భారీ మార్పులతో పునర్వ్యవస్థీకరించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన ఉత్తర్వులను కూడా జారీ చేసింది. ఆలయ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలని కోరింది..
కొత్తగా నియామకమైన ఈ అథారిటీకి ముఖ్యమంత్రి A. రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆలయ అభివృద్ధిలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల భాగస్వామ్యం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యుడికి కమిటీలో కీలక స్థానం కల్పించారు. అలాగే వేములవాడ తో పాటు సిరిసిల్ల నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేలను సభ్యులుగా నియమించారు. దీనివల్ల స్థానిక సమస్యలు నేరుగా ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్లి నిధుల మంజూరు సులభతరం అవుతుంది..
అధారిటీలో కేవలం రాజకీయ నేతలకే కాకుండా పరిపాలనలో పారదర్శకత కోసం ఉన్నత అధికారులకు కూడా చోటు కల్పించారు.. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు ఎస్పీ జిల్లా అటవీశాఖ అధికారులను ఈ అథారిటీలో కీలకమైన మెంబర్లుగా ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ఫైనాన్స్తో పాటు దేవాదాయ శాఖకు చెందిన ఉన్నత అధికారులు, ప్రభుత్వం తరఫున ఆరుగురు ప్రత్యేక ఆహ్వానిత సభ్యులను కూడా నియమించినట్లు తెలుస్తోంది. మీరు ఆలయ వాస్తు తో పాటు ఆగమన శాస్త్రం, పర్యాటక రంగంలో అనుభవం ఉన్న నిపుణులుగా ఉండే అవకాశం ఉంది..
ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న ఆలయ మాస్టర్ ప్లాన్ పనులను వేగవంతం చేయడమే ఈ కమిటీ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.. కోనేరు అభివృద్ధితో పాటు భక్తుల కోసం క్యూ లైన్లు ఆధునీకరణ, వసతి గృహాల నిర్మాణం, ఆలయ విస్తరణ పనులపై ఈ అథారిటీ ప్రత్యేక కార్యాచరణను రూపొందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మహాశివరాత్రితో పాటు ఇతర పండగల సమయాల్లో వచ్చే లక్షలాదిమంది భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిర్ణయం పట్ల వేములవాడ ప్రజలతో పాటు భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా చైర్మన్ గా ఉండడంతో రాజన్న క్షేత్రానికి పూర్వ వైభవం వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
