Karimnagar: ఆపన్న హస్తంపై అక్రమహస్తం.. CMRF చెక్కుల్లో కమీషన్ల దందా..

CMRF Commission Scam In Karimnagar: పేద ప్రజలకు ఆపద కాలంలో అండగా నిలవాల్సిన ముఖ్యమంత్రి సహాయనిది ఇప్పుడు కొందరు దళారులకు ఇదొక బిజినెస్ గా మారింది.. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని మూడు ప్రధాన నియోజకవర్గాల్లో చోట లీడర్లు, స్వార్థపరులు దళారులుగా మారి నిరుపేదలను అష్ట కష్టాలకు గురి చేస్తున్నారు. ప్రాణాంతక వ్యాధులతో పాటు ప్రమాదాల్లో ఆసుపత్రుల పాలై.. అప్పులు చేసి వైద్యం చేయించుకున్న పేదలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే సహాయం లోను వీరు వాటాలు కోరుతుండడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
ఈ నియోజకవర్గాల్లో కమిషన్ల దందా ఒక పద్ధతి ప్రకారం సాగుతూ వస్తోంది. మంజూరైన చెక్కు మొత్తం ఆధారంగా దళారులు తమ వాటాలను ముందే ఖరారు చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయి నుంచి అందుతున్న సహకారం ప్రకారం వసూళ్ల పర్వం వివిధ రకాలుగా ఉంది. రూ.50 లోపు చెక్కులకు.. రూ.10 వేల రూపాయల వరకు కమిషన్ తీసుకుంటున్నారట. అంతేకాకుండా లక్ష వరకు వచ్చే చెక్కులకు ఏకంగా రూ.15 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు డిమాండ్ చేస్తున్నారని సమాచారం. అంతేకాకుండా రెండు లక్షలు దాటిన చెక్కులకు ఏకంగా రూ.30 వేల నుంచి దాదాపు రూ.50 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
సాధారణంగా ప్రజలు నేరుగా ఎమ్మెల్యేలను కలిసి దరఖాస్తులు చేసుకుంటారు. అయితే, ఆ దరఖాస్తులను పరిశీలన నుంచి చెక్కుల పంపిణీ వరకు కీలకపాత్ర పోషించే కొందరు ఎమ్మెల్యేల క్యాంపు కార్యాలయ సిబ్బంది.. ఈ దళారులతో చేతులు కలిపినట్లు ఆరోపణలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో వస్తున్నాయి. చెక్కులు మంజూరైన విషయం లబ్ధిదారుడికి తెలియక ముందే.. ఈ దళారులకు సమాచారం అందుతోంది.. మా వల్లే ఈ చెక్కులు మంజూరు అయ్యాయని.. మాకు ఇంత ఇస్తేనే చెక్కులు మీ చేతికి వస్తాయని బాధితులను బెదిరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి ద్వారా నిరుపేదలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించాల్సిన ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఈ దళారుల తీరు వల్ల నీరుగారిపోతోంది.. అప్పుల బాధలతో ఉన్న లబ్ధిదారులు.. అంతో ఇంతో వస్తుంది కదా అనే ఆశతో దళారులు అడిగినంత ఇచ్చుకోక.. చెక్కు తీసుకోలేక సతమతమవుతున్నారు.. బాధితులు ఫిర్యాదు చేద్దామన్న.. భవిష్యత్తులో రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయేమోనని భయపడుతున్నారు.. జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే.. చెక్కుల పంపిణీ పారదర్శకంగా జరిగేలా చూడాలని.. అవినీతికి పాల్పడుతున్న దళారులతో పాటు వారికి సహకరిస్తున్న సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ప్రజలు మీడియా ద్వారా కోరుతున్నారు..
