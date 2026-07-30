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Jagtial: వడలో బైటపడ్డ పెద్ద బొద్దింక.. జగిత్యాలలోని టిఫిన్ సెంటర్‌లో రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

Cockroach in vada in jagtial: వడలో బొద్దింక వచ్చిందని టిఫిన్ సెంటర్ యజమానితో చెప్పడంతో నెగ్లీజెన్సీగా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. దీంతో బాధితుడు వెంటనే ఈఘటనపై వీడియో తీసి ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు చేరుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:35 PM IST
Jagtial: వడలో బైటపడ్డ పెద్ద బొద్దింక.. జగిత్యాలలోని టిఫిన్ సెంటర్‌లో రచ్చ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: jagtialvadacockroachrow(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jagtial: వడలో బైటపడ్డ పెద్ద బొద్దింక.. జగిత్యాలలోని టిఫిన్ సెంటర్‌లో రచ్చ.. వీడియో వైరల్..
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