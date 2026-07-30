Cockroach found in vada at jagtial tiffin centre: ఇటీవల కొంత మంది హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ వారు జనాల ఆరోగ్యం గురించి ఏ మాత్రం పట్టించుకొవడంలేదు. కల్తీ ఆహర పదార్థాల్ని వాడుతున్నారు. ఇక ఫుడ్ లను తయారు చేసే ప్రదేశాలు చూస్తే జీవితం మీద విరక్తి వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇక తరచుగా పార్శీల్ లు లేదా ఆర్డర్ పెట్టిన ఫుడ్ స్టఫ్ లలో బొద్దింకలు, బల్లీలు, చనిపోయిన జీవుల అవశేషాలు బైటపడటం సాధారణంగా మారిపోయింది. మొదట్లో ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులు హాడావిడి చేసిన ఆతర్వాత జరిమానా వేసి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జగిత్యాలలోని ఒక టిఫిన్ సెంటర్ లో వడలో చనిపోయిన బొద్దింక బైటపడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర రచ్చగా మారింది.
వడలో బొద్దింక. జగిత్యాలలోని యావర్ రోడ్డులో ఉన్న ఓ టిఫిన్ సెంటర్ లో తన పిల్లల కోసం వడ పార్సెల్ తీసుకెళ్లిన ఓ వ్యక్తి. ఇంటికెళ్లి పార్సెల్ తెరవగానే వడలో ప్రత్యక్షమైన కాక్రోచ్. టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వహకులను ప్రశ్నిస్తే నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారని బాధితుడు ఆవేదన pic.twitter.com/3sY7OUviz5
— Telangana Express (@XpressTG) July 30, 2026
జగిత్యాల పట్టణంలో ఉన్న శ్రీనివాస్ థియేటర్ ఎదురుగా ఉన్న దోసె సెంటర్ లో స్థానికంగా ఉండే వంశీ అనే వ్యక్తి టిఫిన్ తినేందుకు వచ్చాడు. ఆతర్వాత అక్కడ పార్శీల్ తీసుకున్నాడు. ఇంటికి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులతో తింటుండగా వడలో చనిపోయిన బొద్దింక బైటపడింది. దీంతో ఇంట్లోని వారు షాక్ కు గురయ్యారు.
వెంటనే టిఫిన్ సెంటర్ కు వచ్చారు. అప్పుడు యజమానిలేదు. అక్కడున్న వారిని ప్రశ్నించగా నెగ్లీజెన్సీగా మాట్లాడారు. ఫోన్ లో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించగా అస్సలు పట్టించుకోలేదు. దీంతో బాధితుడు వెంటనే ఈ ఘటనను వీడియో తీశాడు. స్థానిక ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులకు సమాచారం అందించాడు.
అప్పటికే స్థానికులు సైతం పెద్ద ఎత్తున టిఫిన్ సెంటర్ కు చేరుకొవడంతో అక్కడున్న వారు ఘటనపై సీరియస్ అయ్యారు. ప్రజల ఆరోగ్యంపై అంటే ఏమాత్రం విలువల లేదా అంటూ టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వాహకులపై మండిపడ్డారు. స్థానిక అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని బాధితుడి నుంచి ఘటనపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.