/Condom Packet in Beer Video: బీర్ బాటిల్లో కండోమ్ ప్యాకెట్ కలకలం.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.. వీడియో..

Condom packet found in king fisher beer bottle in siddipet: ఇటీవల చాలా మంది తరచుగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో తినుబండారాలలో పరుగుల అవశేషాలు బైటపడుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల బొద్దింకలు, బల్లులు, చనిపోయిన పాముల అవశేషాలు వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సిద్దిపేట్ జిల్లా అక్బర్ పేట్ భూంపల్లిలోని ఒక వైన్స్ షాపులో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. లిక్కర్ తాగుదామని మందుబాబు కింగ్ ఫిషర్ కొనుగోలు చేశాడు. దానిలో ఏకంగా కండోమ్ కన్పించడంతో షాక్ అయ్యారు. దీనిపై వివాదం రాజుకుంది.
బీర్ బాటిల్లో కండోమ్ ప్యాకెట్ కలకలం
సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్పేట్ భూంపల్లిలోని ఓ వైన్స్ షాపులో తాను కొన్న కింగ్ ఫిషర్ బీర్ బాటిల్లో ఖాళీ కండోమ్ ప్యాకెట్ చూసి ఆశ్చర్య పోయిన వ్యక్తి
ఇదేంటని నిలదీయగా వైన్స్ షాప్ నిర్వాహకులు స్పందించలేదని షాప్ ముందు ఆందోళనకు దిగిన వినియోగదారులు… pic.twitter.com/dsYtybPXWv
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 20, 2026
సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్పేట్ భూంపల్లిలోని స్థానికంగా ఉన్న వైన్స్ షాపులో కింగ్ ఫిషర్ కొన్న వ్యక్తి బీర్ బాటిల్ లో కండోమ్ ప్యాకెట్ బైటపడింది. దీంతో ఇదేంటని కస్టమర్ నిర్వాహకుల్ని ప్రశ్నించగా పొంతన లేని సమాధానం చెప్పారు. అంతేకాకుండా వాగ్వాదంకు కూడా దిగారు. దీంతో ఘటన ప్రదేశంలో తీవ్ర వివాదం జరిగింది. వెంటనే స్థానికుల సమాచారంతో అబ్కారీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. కింగ్ ఫిషర్ ను పరిశీలించారు.
మరోవైపు దీనిపై ఆబ్కారీ అధికారులు చుట్టుపక్కల వారితో విచారించారు. కనీసం ఓపెన్ కూడా చేయని బీర్ బాటిల్ లో కండోమ్ ప్యాకెట్ ఎలా బైటపడిందని అందరు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ అంశం మాత్రం మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చేదిగా మారింది. మరికొంత మంది మాత్రం లిక్కర్ తయారయ్యేటప్పుడు లిక్కర్ ద్రావణంలో పడి ఉంటుందా ;,?.. లేదా.. కావాలని తయారీ తర్వాత బాటిల్ లో వేసేముందు ఎవరైన వేసి ఉంటాారా..?.. అన్న కోణంలో కూడా అబ్కారీ అధికారులు డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
