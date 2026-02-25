Telangana Congress: రాజగోపాల్ రెడ్డి, జీవన్ రెడ్డికి బంపర్ ఆఫర్.. త్వరలోనే హస్తిన నుంచి పిలుపు..!

Telangana Politics: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి, మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారం చల్లారడం లేదు.. కొద్దిరోజులుగా మంత్రి పదవిని ఆశిస్తున్న రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి కోరికను హైకమాండ్ నెరవేర్చడం లేదు. దాంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు. తనకు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా.. ముఖ్యమంత్రిపై విరుచుకపడుతున్నారు. మరోనేత జీవన్ రెడ్డిది ఇదే పరిస్థితి ఆయనకు ఏ పదవి దక్కకపోగా.. తన తలపై జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ తీసుకొచ్చి కూర్చొబెట్టారు. దాంతో జగిత్యాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు గ్రూపులు విడిపోయింది. సంజయ్ను పార్టీలో చేర్చుకోవద్దని జీవన్ రెడ్డి అడ్డంపడినా.. ఆయన్ను పార్టీలో చేర్చుకుని.. మాజీమంత్రికి కంటిమీద కునుకులేకుండా చేశారు. దాంతో ఈయన కూడా పార్టీ హైకమాండ్ తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు.. అయితే ఈ ఇద్దరి ఏపిసోడ్ ఇప్పుడు హస్తినకు చేరినట్టు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలంతా హస్తినకు వెళ్లారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ రెండేళ్ల పాలనపై పార్టీ పెద్దలకు నివేదికలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం పనితీరుపై పార్టీ పెద్దలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు పార్టీ పనితీరుపై రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, టీపీసీసీ చీఫ్ నివేదిక కూడా సమర్పించినట్టు తెలిసింది. ఇందులో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి, జగిత్యాల సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తీరుపై మరో నివేదిక సమర్పించినట్టు తెలిసింది. ఈ నివేదికలో నేతల వ్యవహారాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించినట్టు సమాచారం.
అయితే ఈ నివేదికపై చర్చ సందర్భంగా .. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవిని తామే హామీ ఇచ్చామని పార్టీ పెద్దలు అంగీకరించినట్టు తెలిసింది. గతంలో పార్టీలో చేరే సమయంలోనే మంత్రి పదవిపై హామీ ఇచ్చామని.. త్వరలోనే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డిని ఢిల్లీకి పిలిచి మాట్లాడుదామని పార్టీ చీఫ్తో హైకమాండ్ పెద్దలు చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డిని ఢిల్లీకి పిలిచి మంత్రి పదవి ఇస్తారా.. లేక బుజ్జగింపులు చేస్తారా అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.
మరోవైపు జగిత్యాలలో జీవన్ రెడ్డి సైతం రాష్ట్ర నాయకత్వంపై తిరుగుబాటు ప్రకటించారు. తొలినుంచి కాంగ్రెస్ లో కొనసాగుతున్న తనపై పార్టీ మారిన ఓ ఎమ్మెల్యే పెత్తనం చేయడాన్ని ఆయన తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ ఎమ్మెల్యే వర్గానికి ఎక్కువ సీట్లు కేటాయించడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఇక మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవిని ఎమ్మెల్యే వర్గానికి ఇవ్వడంతో.. పార్టీలో ఉండాలో లేక వీడాలో తేల్చుకోలేకపోతున్నానంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే జీవన్ రెడ్డి పార్టీ మారుతారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. త్వరలోనే ఆయన బీఆర్ఎస్ తీర్ధం పుచ్చుకుంటారని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే జీవన్ రెడ్డికి జగ్గారెడ్డి మద్దతు ప్రకటించారు. జీవన్ రెడ్డికి రాజ్యసభ పదవి ఇవ్వాలంటూ ఆయన హైకమాండ్ ను కోరారు. త్వరలోనే జీవన్ రెడ్డిని సైతం ఢిల్లీకి పిలుస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది..
ఇదిలా ఉంటే.. పటాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులు కాంగ్రెస్ లోనే కొనసాగారు. కానీ పటాన్ చెరులో గ్రూప్ వార్ తో హస్తం పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పారు. ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకుని.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతుగా నిలిచారు. ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పటాన్ చెరు నియోజకవర్గంలో ఐదు మున్సిపాలిటీలను గెలిపించుకుని.. అధికార పార్టీకే సవాల్ విసిరారు. దాంతో పటాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే విషయంలో ఏం చేద్దామనే ఆలోచనలో పార్టీ పెద్దలు ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని హైకమాండ్ పెద్దలకే అప్పగించినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో పార్టీ గూడెంను ఢిల్లీకి పిలిచే ఆలోచనలో లేదట. అలాంటి వారితో ఎప్పటికైనా ఇబ్బందేనని పార్టీ హైకమాండ్ ఉందని తెలుస్తోంది. కానీ జీవన్ రెడ్డి, రాజ్ గోపాల్ రెడ్డిని మాత్రం.. హస్తినకు పిలిచి.. ఏదో ఒక పదవి ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది.
మొత్తంమీద తెలంగాణలో అసంతృప్త లీడర్ల సమస్యకు చెక్ పెట్టాలని అధిష్టానం భావిస్తోందట. ఈ ఇద్దరు లీడర్లను ఇలాగే వదిలేస్తే.. పార్టీకి మరింత డ్యామేజ్ ఖాయమని అంచనా వేస్తోందట. ఇప్పటికే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి అంశం హైకమాండ్ పరిశీలనలో ఉందని టీపీసీసీ చీఫ్ ప్రకటించారు. దాంతో ఆయనకు పదవి ఖాయమైందనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు జీవన్ రెడ్డికి మద్దతుగా జగ్గారెడ్డి లేఖ రాశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరు అసంతృప్త లీడర్లను పార్టీ హైకమాండ్ ఎలా సంతృప్తి పరుస్తుంది అనేది మాత్రం.. ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారుతోంది.