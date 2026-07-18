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మంచిర్యాల కాంగ్రెస్‌లో ముదిరిన వర్గపోరు? ఎంపీ Vs ఎమ్మెల్యే..

Mancherial Latest News: మంచిర్యాల జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు, ఆధిపత్య పోరు మరోసారి రోడ్డుకెక్కాయి.. పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు మంచిర్యాల నియోజకవర్గ పరిధిలోని గూడెం గ్రామంలో పర్యటించాల్సి ఉంది.. అయితే, స్థానిక MLA అనుచరులు ఆయనను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అసలు ఎందుకు అడ్డుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:00 PM IST
మంచిర్యాల కాంగ్రెస్‌లో ముదిరిన వర్గపోరు? ఎంపీ Vs ఎమ్మెల్యే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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