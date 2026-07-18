Mancherial Latest News: మంచిర్యాల జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి బహిర్గతమయ్యాయి. పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు గడ్డం వంశీక్రిష్ణ మంచిర్యాల నియోజకవర్గ పరిధిలోని గూడెం గ్రామంలో పర్యటించాల్సి ఉండగా.. ఆయన పర్యటనను మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు అనుచరులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. మంచిర్యాల జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతమైన గూడెం వద్ద ఎంపీ వంశీక్రిష్ణ స్వాగతం కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను ఎమ్మెల్యే అనుచరులు చింపివేయడంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
ప్రోటోకాల్ వివాదం..
ఈ వివాదానికి ప్రధాన కారణం సమన్వయ లోపమేనని స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు చెబుతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు గానీ.. నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ నాయకులకు గానీ.. ఎంపీ వంశీక్రిష్ణ పర్యటనకు సంబంధించిన ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వలేదని.. ప్రోటోకాల్ను పక్కనబెట్టి సొంత నిర్ణయాలతో పర్యటనలు చేయడం సరైంది కాదని... అందుకే ఈ పర్యటనను అడ్డుకుంటున్నామని.. ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు వర్గీయులు స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యే అనుచరులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి.. MLAకు అనుకూలంగా పెద్ద పెట్టున నినాదాలు చేశారు.
దీంతో ఎంపీ పర్యటనకు ముందే అక్కడ వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారింది. MP వంశీక్రిష్ణ ఇంకా గూడెం గ్రామానికి చేరుకోకముందే.. ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తడంతో ఉద్రిక్తతను తగ్గించేందుకు పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
ఈ వ్యవహారంపై జిల్లా రాజకీయ నేతలతో పాటు విశ్లేషకులు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావుకు, చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామికి మధ్య చాలా సంవత్సరాలుగా రాజకీయ విభేదాలు, ఆధిపత్య పోరు నడుస్తున్న విషయం బహిరంగ రహస్యమే.. వివేక్ వెంకటస్వామి కుమారుడైన వంశీక్రిష్ణ పెద్దపల్లి ఎంపీగా గెలిచిన తర్వాత కూడా ఈ సఖ్యత కుదరకపోగా.. విభేదాలు మరింత ముదిరాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు కావాలనే తన అనుచరుల ద్వారా ఎంపీ పర్యటనను అడ్డుకుంటూ జిల్లాలో తన పట్టును నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఈ వర్గ పోరు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానానికి సరికొత్త తలనొప్పిగా మారేలా కనిపిస్తోంది.
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