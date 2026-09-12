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Jagtial: పాపం.. ఒంటరి మహిళపై కాంగ్రెస్ నేత దాడి..

Congress Worker Attack Woman: బీర్పూర్‌ మండలంలో ఒక మహిళపై కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్త దాడి చేసిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీంతో పోలీసు అధికారులు స్పందించి కేసు నమోదు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒంటరిగా ఉన్న మహిళపై దాడి చేయడంతో గ్రామస్థులు ఈ ఘటను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:59 AM IST
Jagtial: పాపం.. ఒంటరి మహిళపై కాంగ్రెస్ నేత దాడి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Jagtial: పాపం.. ఒంటరి మహిళపై కాంగ్రెస్ నేత దాడి..
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