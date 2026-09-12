/Jagtial: పాపం.. ఒంటరి మహిళపై కాంగ్రెస్ నేత దాడి..

Congress Worker Attack Woman: జగిత్యాల జిల్లా బీర్పూర్ మండల పరిధిలోని కొలవాయి గ్రామంలో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంటి పక్కన జరుగుతున్న ఓ గొడవను చూసేందుకు బయటకు వచ్చిన ఓ మహిళపై స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఊహించని రీతిలో బండరాయితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఇప్పుడు ఈ ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఈ దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలు స్థానిక సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డవ్వడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అసలేం జరిగింది?
బాధితురాలి అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. కొలవాయి గ్రామంలోని ఆమె ఇంటి సమీపంలో అనుకోకుండా పెద్ద ఎత్తున గొడవ జరిగిందట.. శబ్దాలు విన్న సదరు మహిళ ఇంటి గుమ్మం వద్దకు వచ్చి.. బయట ఏమి జరుగుతుందో చూసే ప్రయత్నం చేసిందట.. అయితే, అక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ నేత ఒక్కసారిగా ఆమెపై ఆగ్రహానికి దిగి ఆమెపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాట.. ఇక్కడ జరిగే పంచాయితీతో నీకేం సంబంధం? అంటూ తీవ్రమైన అసభ్య పదజాలంతో దుర్భాషలాడాడని సమాచారం.
మాటల దాడిని ఆపకుండా.. అక్కడే ఉన్న పెద్ద బండరాయిని చేతిలోకి తీసుకుని ఆమెపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్రించాడు.. అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ దాడితో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన ఆ మహిళ కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు అక్కడికి చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆమెను దగ్గరి వచ్చిన వారిపై కూడా దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాడని సమాచారం.. ఈ దాడి ఘటన మొత్తం సమీపంలోని CCTV కెమెరాలో స్పష్టంగా రికార్డైంది.
అయితే, ఆ బాధిత మహిళ కుమారుడు ప్రస్తుతం ఉపాధి నిమిత్తం సింగపూర్లో పని చేస్తున్నారు.. తన వృద్ధ తల్లిపై గ్రామంలో జరిగిన ఈ దాష్టీకం గురించి తెలుసుకున్న ఆయన తీవ్ర ఆవేదనకు గురైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దాడి దృశ్యాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అధికారం అండతో ఒంటరి మహిళపై దాడి చేసిన సదరు నాయకుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. తన తల్లికి రక్షణ కల్పించి న్యాయం చేయాలని స్థానిక అధికారులతో పాటు పోలీసులను సోషల్ మీడియా ద్వారా వేడుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది..
అయితే, ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదు అందడంతో స్థానిక పోలీసులు వేగంగా స్పందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. CCTV ఆధారాలను పరిశీలించిన అనంతరం దాడికి పాల్పడిన కాంగ్రెస్ నేతపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన్నట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. గ్రామంలో ఎలాంటి శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశామన్నారు.
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