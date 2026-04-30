Karimnagar: డబ్బు ఇస్తేనే బిల్లు.. కరీంనగర్ ట్రెజరీ కార్యాలయాల్లో కొనసాగుతున్న భారీ దందా!

Corruption In Karimnagar Treasury News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ట్రెజరీ కార్యాలయాలు ఇప్పుడు అవినీతికి అడ్డాలుగా మారాయ అనే విమర్శలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ప్రజాధనాన్ని సక్రమంగా పంపిణీ చేయాల్సిన బాధ్యత కలిగిన అధికారులే, నిధుల విడుదలలో పర్సెంటేజీల కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా బిల్ పాస్ కావాలంటే లంచం ఇవ్వాల్సిందేననే.. నిబంధనను పరోక్షంగా అమలు చేస్తూ.. నిస్సహాయులను దోచుకుంటున్నారని ఆరోపణలు ఊహించని స్థాయిలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఎస్టీవో (STO) కార్యాలయాల్లో ఈ వ్యవహారం దర్జాగా సాగుతోందని బాధితులు సైతం వాపోతున్నారు.. గ్రామపంచాయతీల అభివృద్ధి నిధులతో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యేల కోట నిధులు, ఉద్యోగుల మెడికల్ బిల్లులు, జీపీఎఫ్ (GPF) అడ్వాన్సులు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్.. ఇలా ఏ బిల్లు క్లియర్ అవ్వాలన్న కనీసం రెండు నుంచి గరిష్టంగా 10 శాతం వరకు లంచం సమర్పించుకోవాల్సిందేనని సమాచారం. అంతేకాకుండా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో 15 శాతం వరకు కూడా లంచాలు తీసుకుంటున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు..
నిబంధనల ప్రకారం బిల్లులను సకాలంలో ఆమోదించాల్సిన అధికారులు.. లంచం చెల్లించని వారి ఫైళ్లను మాత్రం నెలలు తో పాటు ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉంచుతున్నారు. ఎంతో అత్యవసరమైన, ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉన్న వారి మెడికల్ బిల్లుల విషయంలోనూ మానవత్వం లేకుండా రేట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆన్లైన్ పద్ధతుల్లో అమల్లోకి వచ్చిన.. ట్రెజరీలో మాత్రం మాన్యువల్ పద్ధతిలోనే తెర వెనక సెటిల్మెంట్లు జరుగుతున్నాయని ఊహించని స్థాయిలో ప్రచారం జరుగుతూ వస్తోంది.
Also Read: TGSRTC గుడ్న్యూస్.. కేవలం రూ.10,500కే దక్షిణ భారత యాత్ర .. పూర్తి వివరాలివే!
మా కష్టార్జితం లేదా అభివృద్ధి పనుల కోసం చేసిన ఖర్చును తిరిగి పొందడానికి కూడా మళ్లీ లంచం ఇవ్వాలా అని.. కాంట్రాక్టర్లతోపాటు ఉద్యోగులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు సైతం ఈ దందా వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారుల డిమాండ్లకు తలొగ్గి, అప్పులు తెచ్చి మరీ లంచాలు చెల్లించాల్సి వస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. పై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఫలితం ఉండడం లేదని.. ఉన్నత అధికారులు సైతం పట్టించుకోలేకపోవడం వల్లే ఈ అరాచకం కొనసాగుతూ ఉందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా జిల్లా కలెక్టర్ తో పాటు ఉన్నత అధికారులు దృష్టి సారించి ట్రెజరీలో జరుగుతున్న ఈ అవినీతి బాగోతాన్ని అరికట్టాలని ఉద్యోగులతో పాటు కాంట్రాక్టర్లు కోరుకుంటున్నారు.
