/Dharmapuri Temple: ధర్మపురిని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలి.!. భక్తులకు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ కీలక సూచనలు..

Plastic usage ban in Dharmapuri temple village: తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో ధర్మపురిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ పవిత్ర గోదావరి నది దక్షిణవాహినిగా ప్రవహిస్తుంది. అంతే కాకుండా.. ఇక్కడ శైవ-వైష్ణవ సంప్రదాయాల అరుదైన హరి-హర సామరస్యానికి ప్రతీకగా చెప్తుంటారు. ధర్మపురిలో యమధర్మరాజు ఆలయం కూడా ఉంది. ఇక్కడ గండాదీపం వెలిగిస్తారు. ధర్మపురికి వెళ్తే యమపురి ఉండదని ఇక్కడ అనాదీగా చెబుతుంటారు. అయితే దేశ నలుమూలల నుంచి భక్తులు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దర్శనం కోసం తరలి వస్తుంటారు. ఇక్కడ ఉగ్ర, యోగా నారసింహ అవతారాల్లో స్వామివారు కొంగు బంగారంగా కోరిన కోరికలు నెరవేరుస్తారని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల దేశంలోని పలు ఆలయాల వద్ద ప్లాస్టిక్ ను వాడకంను క్రమంగా బ్యాన్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ధర్మపురిలో సైతం ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాలని జగిత్యాలకు చెందిన న్యాయవాది మధుసూదన్ రెడ్డి తరచుగా ధర్మపురిలో జరిగే వివిధ అవసరాల కోసం ప్లాస్టిక్ బ్యాగుల్ని సరఫరా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.
పవిత్రమైన ధర్మపురిలో భక్తులు ప్లాస్టిక్ వాడకంను బ్యాన్ చేయాలని సూచించారు. క్లాత్ బ్యాగుల్ని వాడాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా గోదావరి నది చుట్టుపక్కల ప్టాస్టిక్ కవర్ లను, ఇతర ప్లాస్టిక్ లను వాడి, ఎక్కడంటే అక్కడ పడేయడంను మానుకొవాలని మంత్రి కీలక అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ సూచించారు.
ధర్మపురిని ప్లాస్టిక్ రహితంగా మార్చేందుకు భక్తులు, ప్రజలు తమవంతుగా సహాకరించాలని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ కోరారు. పర్యావరణం బాగుంటే తర్వాతి తరాలు బాగుంటాయని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.
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