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Dharmapuri Temple: ధర్మపురిని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలి.!. భక్తులకు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ కీలక సూచనలు..

Adluri laxman on Plastic ban: నవ నారసింహ  క్షేత్రాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న పుణ్యక్షేత్రం  ధర్మపురిలో ఇక మీదట ప్లాస్టిక్ ను పూర్తిగా బ్యాన్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకొవాలని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:15 PM IST
Dharmapuri Temple: ధర్మపురిని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలి.!. భక్తులకు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ కీలక సూచనలు..
Image Credit: ministeradlurilaxman

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Dharmapuri Temple: ధర్మపురిని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలి.!. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కీలక ప్రకటన..
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