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Jangaon bus: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఫుల్‌గా మద్యంతాగి ఆర్టీసీ బస్సుతో పరార్.!.. వీడియో వైరల్..

Drunk man in jangaon: మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తి బస్సు స్టార్ట్ చేసి ఏకంగా సూర్యపేట వైపు 21 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. ఆ తర్వాత సింగరాజుపల్లి టోల్‌గేట్ వద్ద అదుపు తప్పి.. సిమెంట్ దిమ్మెను ఢీకొట్టడంతో బస్సు ఆగిపోయింది. దీంతో ఈ ఘటన కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:29 PM IST
Jangaon bus: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఫుల్‌గా మద్యంతాగి ఆర్టీసీ బస్సుతో పరార్.!.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: jangaonbusnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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