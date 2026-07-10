Drunk man steals parked tgsrtc bus in Jangaon: ఇటీవల కొంత మంది మద్యం తాగి రోడ్ల మీద హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కల్గిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఎవరైన వారిని ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తే వారి మీద కూడా దాడులకు వెనుకాడటంలేదు. తప్పతాగి రాత్రి పూట అరుస్తు, దాడులు చేస్తు, చోరీలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో మద్యం మత్తులో కొంత మంది అసలు ఏంచేస్తారో వారికే తెలిదు. తాజాగా.. ఒక మందుబాబు మత్తులో ఏకంగా బస్సును తీసుకుని పారిపోయాడు. జనగామలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
మద్యం మత్తులో ఆర్టీసీ బస్సుతో పరార్!
జనగామ బస్టాండ్లో నిలిపి ఉన్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును ఓ వ్యక్తి మద్యం మత్తులో ఎత్తుకెళ్లాడు.
ఏకంగా 21 కిలోమీటర్లు నడిపి సింగరాజుపల్లి టోల్గేట్ వద్ద సిమెంట్ దిమ్మెను ఢీకొట్టడంతో బస్సు ఆగిపోయింది.
నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు… pic.twitter.com/S3nijirLnb
— greatandhra (@greatandhranews) July 10, 2026
జనగామలో జిల్లాలో విచిత్రమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బస్టాండ్లో ఒక ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు ఆగి ఉంది. ఇంతలో పాలకుర్తికి చెందిన వెంకన్న అక్కడికి చేరుకున్నాడు. అప్పటికే అతను ఫుల్ గా తాగి ఉన్నాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న అతను.. బస్సు స్టార్ట్ చేసి, సూర్యపేట వైపు 21 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు.
ఆ తర్వాత బస్సు ఒక్కసారిగా సింగరాజుపల్లి టోల్గేట్ వద్ద అదుపు తప్పి సిమెంట్ దిమ్మెను బలంగా ఢీకొట్టి వాహనం ఆగిపోయింది. దీంతో అక్కడి వారు అతడ్ని ప్రశ్నించగా పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పాడు. పైగా తప్పతాగి ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
టోల్ గెట్ సిబ్బంది నిర్వాహకుల సమాచారంతో..పోలీసులు రంగంలోకి అతడ్ని ప్రశ్నించగా.. ట్రయల్ వేద్దామని బస్సు నడిపానని వెంకన్న సమాధానం చెప్పడంతో పోలీసులు ఖంగుతిన్నారు. ఆ తర్వాత అతగాడిపై బస్సును చోరీ చేశాడనే ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేసుకుని వెంకన్నను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.