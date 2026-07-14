/KCR సోయి లేని నిర్ణయాల వల్లే సింగరేణికి ఈ దుస్థితి: ఈటల

Eatala Rajender Latest News: ఒకప్పుడు దేశంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన సంస్థగా ఉన్న సింగరేణి.. నేడు బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెస్తే.. తప్ప కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వలేని దుస్థితికి దిగజారిపోయిందని BJP MP ఈటల రాజేందర్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.. సింగరేణి భరోసా యాత్రలో భాగంగా రామగుండంలో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గత BRS ప్రభుత్వంపై, మాజీ CM కేసీఆర్పై ఈటల విమర్శల వర్షం కురిపించారు. సింగరేణి సంస్థ నష్టాల్లో కూరుకుపోవడానికి పూర్తి బాధ్యత గత ప్రభుత్వానిదేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సభను ఉద్దేశించి ఈటల రాజేందర్ మాట్లాడుతు.. తాను సింగరేణి కార్మికులతో చాలా దగ్గరగా బతికారని.. వారి కష్టసుఖాలు తనకు పూర్తిగా తెలుసని అన్నారు. మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో సింగరేణి కార్మికులు చేసిన సకల జనుల సమ్మె చరిత్రలో నిలిచిపోందని.. మీరు సమ్మె చేస్తే రాష్ట్రానికి కరెంటు ఎలా వస్తుందని అప్పట్లో చాలామంది విమర్శించారు.. బెదిరించారు. కానీ, కార్మికులు వేటికీ లొంగకుండా.. తెగించి పోరాడారని.. తెలంగాణ వస్తే సింగరేణికి పూర్వవైభవం వస్తుందని నమ్మి పోరాటం చేశారని.. కానీ, స్వరాష్ట్రంలో పూర్వవైభవం దేవుడెరుగు.. ఉన్న పరిస్థితి మరింత దిగజారిపోయిందని ఈటల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ సోయి లేని నిర్ణయాల వల్లే..
గతంలో అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్రంతో సానుకూలంగా ఉంటూ.. సింగరేణి ప్రయోజనాలను కాపాడాయని.. కానీ కేసీఆర్ మాత్రం కక్షసాధింపు ధోరణితో.. కనీస సోయి లేకుండా ప్రవర్తించారని ఈటల విమర్శించారు. కేంద్రంతో సఖ్యతగా ఉండకపోవడం వల్లే సింగరేణికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందన్నారు.
అయితే, ప్రస్తుత కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఒకప్పుడు బొగ్గు గని కార్మికుల హక్కుల కోసం క్షేత్రస్థాయిలో కొట్లాడిన నాయకుడని గుర్తు చేశారు. నేడు ఆయనే కేంద్రమంత్రిగా ఉండటం వల్ల సింగరేణిని నిర్వీర్యం కాకుండా కాపాడుతున్నారని కొనియాడారు.. సంస్థ పునరుజ్జీవనం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తాడిచర్ల - 2 బొగ్గు గనిని సింగరేణికి కేటాయించిందని.. తద్వారా సంస్థను మళ్లీ గాడిన పెట్టేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని వెల్లడించారు. కార్మికుల సమస్యలన్నింటినీ కిషన్ రెడ్డి సానుకూలంగా పరిష్కరిస్తారని హామీ ఇచ్చారు.
రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారం (RFCL) ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు కేవలం ఒక నినాదంగా మాత్రమే మిగిలిపోతే... ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రూ. 6,300 కోట్లు కేటాయించి.. దానిని పునరుద్ధరించి తెలంగాణ రైతులకు అంకితం చేశారని ఈటల గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలో నేషనల్ హైవేలు, రైల్వే లైన్లు, అత్యాధునిక రైల్వేస్టేషన్లతో పాటు కొత్త రైళ్ల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని అన్నారు. రాష్ట్రాల అభివృద్ధిలోనే దేశ అభివృద్ధి దాగి ఉందని నమ్మే ఏకైక నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ అని అన్నారు.. తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని ప్రధాని మోడీ తీవ్రంగా కాంక్షిస్తున్నారని ఈటల పేర్కొన్నారు.
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