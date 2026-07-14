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KCR సోయి లేని నిర్ణయాల వల్లే సింగరేణికి ఈ దుస్థితి: ఈటల

Eatala Rajender: ఒకప్పుడు దేశంలోనే అత్యంత రిచ్‌ అయిన సింగరేణి సంస్థ.. నేడు కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వడానికి కూడా బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెచ్చుకోవాల్సిన దుస్థితికి దిగజారిపోయిందని BJP MP ఈటల రాజేందర్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:52 PM IST
KCR సోయి లేని నిర్ణయాల వల్లే సింగరేణికి ఈ దుస్థితి: ఈటల
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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