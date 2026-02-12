English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Electricity Workers: నల్ల బ్యాడ్జీలతో విద్యుత్ ఉద్యోగుల నిరసన..

Electricity Workers Strike Update Today Telugu News: జగిత్యాలలో విద్యుత్ ఉద్యోగులంతా నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసనకు దిగారు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ నూతన కార్మిక చట్టాలను సవరించాలని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా కొంతమంది విద్యుత్ అధికారులు మీడియాతో మాట్లాడారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 12, 2026, 02:06 PM IST

Electricity Workers Protest Telugu Latest News: కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలపై జగిత్యాల జిల్లా విద్యుత్ ఉద్యోగులు రణభేరీ మోగించారు.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నూతన కార్మిక చట్టాలను తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ..గురువారం జిల్లా కేంద్ర విద్యుత్ భవన్ వద్ద విద్యుత్ కార్మికులంతా భారీ నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లాకు సంబంధించిన వివిధ విద్యుత్ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. 

ఉద్యోగులంతా మధ్యాహ్నం భోజనం విరామ సమయంలో తమ విధులను పక్కనపెట్టి.. నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి ప్రత్యేకమైన నిరసన వ్యక్తం చేశారు.. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా గట్టిగా నినాదాలు చేపట్టారు.. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో పలువురు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కూడా మాట్లాడారు.. కార్మికుల హక్కులను కాలరాసే విధంగా కేంద్రం వ్యవహరిస్తూ వస్తుందని.. ఇలా చేయడం అస్సలు మంచిది కాదని మండిపడ్డారు. 

ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాల్గొన్న సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ సుదర్శనం మాట్లాడుతూ.. కేంద్రం తీసుకువచ్చిన నూతన కార్మిక చట్టాలు కేవలం యజమానులకు మాత్రమే లాభం చేకూర్చేలా ఉన్నాయని.. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే కార్మికులకు, ఉద్యోగులకు ఇవి ఏవిధంగా పనికి రావని.. అలాగే కొంతమంది ఉద్యోగులకు ఇవి శాపంగా మారాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా దశాబ్దాల పోరాటం తర్వాత సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలను ఇలా నీరుగార్చడం అత్యంత దుర్మార్గమని.. ఈ చట్టాలు అమల్లోకి వస్తే, ఉద్యోగుల భద్రతకు ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతుందని.. వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటిని ఉపసంహరించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 

కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ రంగంలో ప్రైవేటీకరణను ప్రోత్సహించడంపై ఉద్యోగులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్త చేసినట్లు తెలుస్తోంది. విద్యుత్ రంగాన్ని కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టుపెట్టే ప్రయత్నాలు అడ్డుకుంటామని ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కొంతమంది విద్యుత్ అధికారులు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం తన మొండి వైఖరిని వీడకుండా చట్టాలను సవరించకపోతే.. రాబోయే రోజుల్లో.. ఊహించని స్థాయిలో అన్నిచోట్ల ఆందోళన ఉదృతం చేస్తామని ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యుత్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Workers StrikeStrike JagitalWorkers Strike NewsJagital News

