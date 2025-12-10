KTR: తెలంగాణ ప్రజలను నిండా మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి, రాహుల్‌ గాంధీ: కేటీఆర్‌ తీవ్ర విమర్శలు

Auto Drivers: అన్ని వర్గాలకు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పక్షపాతిగా ఉన్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. మార్పు మార్పు అని కోరుకుంటే మోసం ఎలా ఉంటుందో ప్రజలందరికీ అర్థమైపోయిందని ప్రకటించారు. 420 హామీలు ఇచ్చి తెలంగాణ ప్రజలందరినీ మోసం చేసిన రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ విరుచుకుపడ్డారు. ఇచ్చిన హామీలను రేవంత్ రెడ్డి గల్లా పట్టి అడిగితేనే వస్తాయని పేర్కొన్నారు.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆటో డ్రైవర్లకు ఆత్మీయ భరోసా కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రమాద బీమా బాండ్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో ఆటోడ్రైవర్లు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. 'కేసీఆర్ దీక్ష సమయంలో ఉద్యమంలో పాల్గొన్న సబ్బండ వర్గాల్లో ఆటోడ్రైవర్లు కూడా ముందుండి పోరాడారు. దేశంలో రైతులకు బీమా ఇచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ ఒక్కడే' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
'గీతన్నలకు, నేతన్నలకు బీమా ఇచ్చిన నాయకుడు కార్మిక పక్షపాతి కేసీఆర్. రెండేళ్లలో మార్పు మార్పు అంటూ మోసం ఎలా ఉంటుందో అందరికీ అర్దం అయింది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. మష్రత్ అలీ ఆటోలో ఎక్కి రాహుల్ గాంధీ ఎన్నో హామీలు ఇచ్చాడని.. నేడు అదే మష్రత్ అలీ రెండు ఆటోలు అమ్ముకుని కిరాయి ఆటో నడుపుకుంటున్నాడని వెల్లడించారు. రైతులకు రుణమాఫీ చేశామని దేవుళ్లపై అబద్ధపు ఒట్లు పెడుతున్నారని.. 420 హామీలు ఇచ్చి రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి అందరిని మోసం చేశారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
'నెలకు రూ.వెయ్యి చొప్పున.. రాష్ట్రంలో ఆటో డ్రైవర్లకు రెండేళ్లకు రూ.1,560 కోట్లు రేవంత్ రెడ్డి అప్పు పడి ఉన్నాడు' అని సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ తెలిపారు. జిల్లాలో అన్నిరకాల వాహనాల డ్రైవర్లకు సంక్రాంతి వరకు బీమా కల్పిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల వరకు ఆటో డ్రైవర్ల సంక్షేమ బోర్డు పెట్టకుంటే హైదరాబాద్లో మహాధర్నా చేద్దామని ఆటో డ్రైవర్లకు కేటీఆర్ చెప్పారు. కాంగ్రెసోడు ఊరికే ఇవ్వడు.. గల్లా పట్టి అడిగితేనే ఇస్తాడని పేర్కొన్నారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో డ్రైవర్లకు పది లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
