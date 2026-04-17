Karimnagar Si Misconduct Latest News: పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండాల్సిన ఒక బాధ్యత కలిగిన అధికారి ప్రవర్తించిన తీరు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సోషల్ మీడియాలో పరిచయమైన ఒక మహిళను లొంగదీసుకుని.. ఆమె నిస్సహాయతను ఆసరాగా చేసుకుని లైంగిక దాడికి పాల్పడిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన కరీంనగర్ కమిషనరేట్ పరిధిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న SI శ్రీకాంత్ పై వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్లో అత్యాచార కేసు నమోదయింది.
పోలీస్తో పాటు బాధితురాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కరీంనగర్ కమిషనరేట్ లో ఎస్సైగా విధులు నిర్వహిస్తున్న శ్రీకాంత్ కు 2025 సంవత్సరంలో ఫేస్బుక్ ద్వారా వరంగల్ కు చెందిన ఒక మహిళతో మంచి పరిచయం ఏర్పడింది. తొలిత స్నేహంగా ప్రారంభమైన వీరి సంభాషణ.. ఆ తర్వాత చాటింగ్ గా మారింది.. ఈ క్రమంలో సదరు మహిళ వ్యక్తిగత విషయాలను తెలుసుకున్న ఎస్ఐ.. ఆమె ఒంటరిగా నివసిస్తోందాన్ని గ్రహించాడు.. ఆమె బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకొని.. ఎలాగైనా లొంగ తీసుకోవాలని ఎస్ఐ పథకం వేశాడు..
ఇటీవల శ్రీకాంత్ వరంగల్ కు వచ్చి.. బాధితురాలికి ఫోన్ చేసి ఆమె నివసిస్తున్న లొకేషన్ ను అడిగి తెలుసుకున్నాడు. మాయ మాటలు చెప్పి ఆమె ఇంటికి వెళ్లిన ఎస్సై.. అక్కడ ఆమెపై బలవంతంగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.. ఆమె ప్రతిఘటించిన బలవంతంగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.. అధికారంతో పాటు బలాన్ని ఉపయోగించి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.. బాధితురాలు ఎంతో ప్రాధాయ పడిన కనికరించకుండా.. ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది..
బాధిత మహిళ ధైర్యం చేసి సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఉదంతం బయటపడింది.. బాధితురాలి వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. ఎస్సై శ్రీకాంత్ పై సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఒక పోలీస్ అధికారి పైనే అత్యాచారం కేసు నమోదు కావడం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతో పాటు కరీంనగర్ జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. చట్టాన్ని రక్షించాల్సిన వారి ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడితే ఉపేక్షించేది లేదని.. నిందితుడు ఎంతటి వారైనా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని.. ఉన్నత అధికారులు స్పష్టం చేశారు..
