Karimnagar: కరీంనగర్‌లో అత్యంత ఘోరం.. గడ్డిమందు తాగించి కవలపిల్లల్ని బావిలో పడేసిన కసాయి తండ్రి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Father killed his childrens in Karimnagar: తన భార్యపై ఉన్న కోపంను కాస్త పిల్లలపై తీర్చుకున్నాడు. గడ్డి మందు తాగించి మరీ దారుణంకు  పాల్పడ్డాడు. కరీంనగర్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన కాస్త స్థానికంగా ఉలిక్కి పడేసేదిగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 08:31 PM IST
Father killed his twins kids and throws them into well  in Karimnagar: సమాజంలో ఇటీవల కొంత మంది భార్య భర్తలు మరీ డెంజర్ గా మారిపోయారు. పెళ్లి చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా చిన్న చిన్న విషయాలు గొడవలు పడుతున్నారు. కొంత మంది డైవర్స్ లు తీసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తమ పిల్లలని కూడా చూడకుండా కొందరు కసాయి తల్లిదండ్రులు దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు.  కోపంలో ఇష్టమున్నట్లు ఘోరాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ లో దారుణమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది.  దీనిపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కరీంనగర్ జిల్లాలోని  జూబ్లినగర్ లో అత్యంత అమానవీయ కర ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉండే
 శ్రీ శైలం అనే వ్యక్తి ఏప్రిల్ 3న  ఉదయం భార్యతో గొడవ పడ్డాడు.  అది కాస్త తీవ్రమైంది. వారికి ఇద్దరు కవల ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. కోపంలో భార్య ఇంట్లో గదిలోకి వెళ్లిపోయింది. దీంతో అతను తన పిల్లల్ని తీసుకుని ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చేశాడు. భార్యపై ఉన్న కోపంను కాస్త పిల్లలపై చూపించాడు.

ఐదేళ్ల పిల్లలకు ఇద్దరికి గడ్డి మందు తాగించి అత్యంత అమానవీయంగా ప్రవర్తించాడు. ఆ తర్వాత వారిని పొలం సమీపంలో ఉన్న పాడు బడ్డ బావి వద్దకు తీసుకొచ్చి వారిని బావిలో పడేశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ తిరుగుతుండంతో అక్కడివారు నిలదీయగా చేసిన ఘోరంను చెప్పాడు. వెంటనే  బావిలో వెతకగా ఒక పాప మృతదేహం లభ్యమైంది.

మరో పాప కోసం గ్రామస్థులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అతగాడ్ని గ్రామస్థులు దేహశుద్ది చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవే ఈ ఘాతుకానికి కారణమని అనుమానం స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా అందరికి కలిచివేసేదిగా మారింది.  చాలా మంది పిల్లలు పుట్టకపోతే ఆస్పత్రుల చుట్టు, గుళ్లు చుట్టు తిరుగుతారు. ఇంత చక్కని బిడ్డల్ని చంపడానికి ఆ నీచుడికి చేతులు ఎలా వచ్చాయని స్థానికులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆ కన్నతల్లి తన పిల్లల కోసం గుండెలవిసేలా రోదిస్తుంది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

