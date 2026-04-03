Father killed his twins kids and throws them into well in Karimnagar: సమాజంలో ఇటీవల కొంత మంది భార్య భర్తలు మరీ డెంజర్ గా మారిపోయారు. పెళ్లి చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా చిన్న చిన్న విషయాలు గొడవలు పడుతున్నారు. కొంత మంది డైవర్స్ లు తీసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తమ పిల్లలని కూడా చూడకుండా కొందరు కసాయి తల్లిదండ్రులు దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. కోపంలో ఇష్టమున్నట్లు ఘోరాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ లో దారుణమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీనిపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కవల పిల్లలను బావిలో తోసి ప్రాణాలు తీసిన కసాయి తండ్రి
కరీంనగర్ రూరల్ మండలం జూబ్లీ నగర్లో దారుణం
బావిలో వెతకగా ఒక పాప మృతదేహం లభ్యం.. మరో పాప కోసం గాలింపు చేస్తున్న గ్రామస్థులు
తండ్రికి దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించిన గ్రామస్థులు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవే ఈ ఘాతుకానికి కారణమని…
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) April 3, 2026
కరీంనగర్ జిల్లాలోని జూబ్లినగర్ లో అత్యంత అమానవీయ కర ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉండే
శ్రీ శైలం అనే వ్యక్తి ఏప్రిల్ 3న ఉదయం భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. అది కాస్త తీవ్రమైంది. వారికి ఇద్దరు కవల ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. కోపంలో భార్య ఇంట్లో గదిలోకి వెళ్లిపోయింది. దీంతో అతను తన పిల్లల్ని తీసుకుని ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చేశాడు. భార్యపై ఉన్న కోపంను కాస్త పిల్లలపై చూపించాడు.
ఐదేళ్ల పిల్లలకు ఇద్దరికి గడ్డి మందు తాగించి అత్యంత అమానవీయంగా ప్రవర్తించాడు. ఆ తర్వాత వారిని పొలం సమీపంలో ఉన్న పాడు బడ్డ బావి వద్దకు తీసుకొచ్చి వారిని బావిలో పడేశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ తిరుగుతుండంతో అక్కడివారు నిలదీయగా చేసిన ఘోరంను చెప్పాడు. వెంటనే బావిలో వెతకగా ఒక పాప మృతదేహం లభ్యమైంది.
మరో పాప కోసం గ్రామస్థులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అతగాడ్ని గ్రామస్థులు దేహశుద్ది చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవే ఈ ఘాతుకానికి కారణమని అనుమానం స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా అందరికి కలిచివేసేదిగా మారింది. చాలా మంది పిల్లలు పుట్టకపోతే ఆస్పత్రుల చుట్టు, గుళ్లు చుట్టు తిరుగుతారు. ఇంత చక్కని బిడ్డల్ని చంపడానికి ఆ నీచుడికి చేతులు ఎలా వచ్చాయని స్థానికులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆ కన్నతల్లి తన పిల్లల కోసం గుండెలవిసేలా రోదిస్తుంది.
