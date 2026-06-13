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Karimnagar: కరీంనగర్ రైతులకు ఎరువుల కష్టం.. వానాకాలం సాగు వేళ వ్యాపారుల దోపిడీ!

Karimnagar Fertilizer Shortage News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వానాకాలం సాగు ప్రారంభమైంది.. ఒకవైపు ఎరుగుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతుండడంతో పాటు.. ఒక్కొక్క ఎరువు బస్తా పై దాదాపు రూ.300 రూపాయలు అదనంగా బస్సులు చేయడం కారణంగా చాలామంది రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.. ఈ సమయంలో ఎరువుల కృత్రిమ కోరత కూడా ఏర్పడడం వల్ల కొన్నిచోట్ల రైతులు ఊహించని స్థాయిలో అవస్థలు పడుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:30 AM IST
Karimnagar: కరీంనగర్ రైతులకు ఎరువుల కష్టం.. వానాకాలం సాగు వేళ వ్యాపారుల దోపిడీ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కరీంనగర్ రైతులకు ఎరువుల కష్టం.. వానాకాలం సాగు వేళ వ్యాపారుల దోపిడీ!
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