Eshwar Sai Extramarital Affair Video: ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ పుణ్యమా అని.. ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్కు విపరీతమైన క్రేజ్ పెరుగుతూ వస్తోంది.. పాటల ద్వారా కొంతమంది రాత్రికి రాత్రే సెలబ్రిటీలుగా మారిపోతున్నారు... తమ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మాత్రం వివాదాల్లో చిక్కపోతున్నారు. జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి వెలుగుచూసింది. యూట్యూబ్లో ట్రెండ్ అవుతున్న ప్రముఖ ఫోక్ సాంగ్స్లో నటిస్తున్న ఇద్దరు నటుల అక్రమ వ్యవహారం ఇప్పుడు స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ఘటన కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఇటీవల యూట్యూబ్లో విడుదలై.. లక్షలాది వ్యూస్ సాధించిన బాసింగా బాసింగా బలాలే, ప్రమీల ఓ ప్రమీల.. పాటల్లో అద్భుతంగా నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్.. షూటింగ్స్ సమయంలో ఏర్పడిన వీరి పరిచయం కాస్తా.. ఇప్పుడు అక్రమ సంబంధానికి దారి తీసింది. అయితే, ఈ ఇద్దరు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగిస్తున్న రాసలీలల బాగోతాన్ని.. ఈశ్వర్ సాయి భార్య శరణ్య స్వయంగా పసిగట్టి రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది.
వేములవాడలోని రెడ్డి భవన్లో ఈశ్వర్ సాయితో పాటు మాధురి రాథోడ్ ఇద్దరూ ఒకే గదిలో ఏకాంతంగా ఉన్నారన్న పక్కా సమాచారంతో.. భార్య శరణ్య అర్ధరాత్రి అక్కడికి వచ్చింది.. రాత్రి 12 గంటల సమయంలో తలుపులు తీయించి చూడగా.. తన భర్త ఈశ్వర్ సాయి, సహనటి మాధురితో కలిసి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన శరణ్య.. వెంటనే వేములవాడ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరువురు నటులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
అక్రమ సంబంధంతో భార్యకు రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయిన నటుడు ఈశ్వర్ సాయి.. తనను క్షమించాలని భార్య కాళ్లావేళ్లా పడ్డట్లు కూడా తెలుస్తోంది.. తాను పూర్తిగా మారిపోతానని.. తన తప్పును మన్నించి జీవితంలో మరో అవకాశం ఇవ్వాలని భార్య శరణ్యను కోరుతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.. ఏది ఏమైనా.. లక్షలాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న వీరు, ఇలా అడ్డంగా బుక్కవడంతో ఫోక్ ఇండస్ట్రీలో ఈ వార్త హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరూ వేములవాడ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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