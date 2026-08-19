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Eshwar Sai: బాసింగా బాసింగా సాంగ్ ఫేమ్ ఈశ్వర్‌సాయి రాసలీలలు.. రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్న భార్య..

Eshwar Sai Extramarital Affair Video: వేములవాడలోని ఫోక్ సాంగ్స్‌లో నటిస్తున్న ఈశ్వర్‌ సాయి, మాధురి రాథోడ్ అర్ధరాత్రి అడ్డంగా బుక్‌ అయ్యారు. ఆక్రమ సంబంధంలో భార్యకు రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా దొరికిపోయారు. ఇప్పుడు వీరికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో రచ్చలేపుతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:13 PM IST
Eshwar Sai: బాసింగా బాసింగా సాంగ్ ఫేమ్ ఈశ్వర్‌సాయి రాసలీలలు.. రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్న భార్య..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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